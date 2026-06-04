Об этом сообщила кинодистрибьюторская компания B&H Film Distribution. В материале рассказываем, когда состоится повторная премьера и что известно об этой культовой анимационной истории.

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Когда мультфильм выйдет на больших экранах?

Уже 20 августа 2026 года в Украине стартует ограниченный прокат мультфильма "Шрек", приуроченный к 25-летию ленты. Поклонники смогут снова окунуться в любимую историю, созданную режиссерами Эндрю Адамсоном и Вики Дженсоном.

"Шрек": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

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Премьера первого фильма состоялась в 2001 году, поэтому эта анимационная классика непременно вернет зрителей в атмосферу ностальгии.

Что интересно знать об успехе и продолжении франшизы?

Сюжет этой истории знаком едва ли не каждому. Можно сказать, что именно "Шрек" 2001 года начал одну из самых успешных анимационных франшиз в истории кино.

Впоследствии вышло еще несколько частей мультфильма, а уже в 2027 году зрители увидят пятую часть франшизы, над которой работают Уолт Дорн и Конрад Вернон.

"Шрек": смотрите онлайн трейлер 5-й части

Мультфильм получил немало престижных наград, среди которых премии BAFTA и Оскар, "Золотой глобус", а также имел значительный коммерческий успех. В частности, первая лента собрала в мировом прокате более 480 миллионов долларов.