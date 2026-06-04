А теперь стало известно, что стартовали съемки фильма "Киев день-ночь". В материале 24 Канала рассказываем, что известно о ленте на данный момент.

Рекомендуем Это стыд: звезда сериала "Эмили в Париже" нарвалась на хейт из-за фото с фанаткой Лукашенко

Стартовали съемки фильма "Киев день-ночь"

Любимые герои реалити "Киев день и ночь" снова объединились через 10 лет после премьеры проекта. На этот раз – ради съемок фильма "Киев день-ночь", который расскажет о жизни героев культового реалити спустя годы.

Лента не станет полноценным продолжением сериалити Нового канала, однако любимые персонажи снова встретятся в одной истории. Известно, что премьера фильма запланирована на 5 ноября 2026 года.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кто будет работать над проектом?

В сети уже появились первые фотографии со съемочной площадки, на которых можно увидеть Богдана Буше и Викторию Маремуху.

Появятся ли в будущем фильме другие главные герои реалити, пока неизвестно. Однако поклонники проекта наверняка хотели бы снова увидеть Альбину, Сашу, Оксану, Карину и других любимых персонажей на больших экранах.

Кстати, смотрите также, куда исчезла Оксана, которая была героиней реалити "Киев днем и ночью" – по ссылке.

Кроме того, из фотографий видно, что над проектом работает Евгений Таллер, который ранее был причастен к созданию фильма "Ну мам!". Также осенью должна выйти его новая лента – "Родственники".