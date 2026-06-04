А тепер стало відомо, що стартували зйомки фільму "Київ день-ніч". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про стрічку на цю мить.

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Стартували зйомки фільму "Київ день-ніч"

Улюблені герої реаліті "Київ день та вночі" знову об'єдналися через 10 років після прем'єри проєкту. Цього разу – заради зйомок фільму "Київ день-ніч", який розповість про життя героїв культового реаліті через роки.

Стрічка не стане повноцінним продовженням серіаліті Нового каналу, однак улюблені персонажі знову зустрінуться в одній історії. Відомо, що прем'єра фільму запланована на 5 листопада 2026 року.

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Хто працюватиме над проєктом?

У мережі вже з'явилися перші світлини зі знімального майданчика, на яких можна побачити Богдана Буше та Вікторію Маремуху.

Чи з'являться в майбутньому фільмі інші головні герої реаліті, наразі невідомо. Однак прихильники проєкту напевно хотіли б знову побачити Альбіну, Сашу, Оксану, Карину та інших улюблених персонажів на великих екранах.

До речі, дивіться також, куди зникла Оксана, яка була героїнею реаліті "Київ вдень та вночі" – за посиланням.

Крім того, зі світлин видно, що над проєктом працює Євген Таллер, який раніше був причетний до створення фільму "Ну мам!". Також восени має вийти його нова стрічка – "Родичі".