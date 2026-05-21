С тех пор прошло уже немало времени, а многие участники реалити заметно изменились. Среди них – Оксана Аврам. В материале 24 Канала рассказываем, куда исчезла героиня после финала реалити, где она сейчас и чем занимается.

Куда исчезла Оксана Аврам, которая сыграла героиню в реалити "Киев днем и ночью"?

Сразу после завершения реалити-сериала "Киев днем и ночью" Оксана Аврам, которая была одной из ключевых героинь проекта, исчезла с экранов. Она не продолжила актерскую карьеру, поэтому поклонники больше не видели ее в новых телевизионных проектах.

В то же время Оксана активно делится моментами своей жизни в соцсетях. Если понаблюдать за Оксаной, можно заметить, что она, подобно своей героини в реалити, переживает настоящую трансформацию – меняется как внешне, так и внутренне. 2 апреля ей исполнилось 33 года. На своей инстаграм-странице она часто публикует фотографии и делится важными моментами из своей жизни.

Одним из ключевых событий для Оксаны стало путешествие в Исландию, где она провела почти полгода. Как признавалась сама девушка, это была ее большая мечта. Вернется ли она туда снова – пока не загадывает, однако отмечает, что жизнь очень непредсказуема, поэтому трудно знать, что ждет тебя в будущем.

Где сейчас и как живет актриса?

Сейчас Оксана живет между двумя городами – Киевом и Львовом: в ее соцсетях можно увидеть публикации из обоих городов. Где именно она работает сейчас, точно неизвестно, ведь этой информацией девушка не делится.

В то же время Оксана активно поддерживает Украину и сборы для военных, путешествует, работает над собой и, похоже, наслаждается новым этапом жизни.

Я верю в ВСУ и верю в мирное небо над нашей страной. У нас все получится! Давайте не падать духом и поддерживать друг друга,

– писала актриса в одной из своих публикации.

Кто еще сыграл в украинском сериале "Киев днем и ночью"?

Реалити-сериал "Киев днем и ночью" познакомил зрителей со многими яркими персонажами, которых воплотили не менее харизматичные участники.

В проекте также появились Богдан Шелудяк, Карина Аввакумова, Артур Логай, Таисия Щурук, Олег Машуковский, Виктория Маремуха, Альбина Перерва и другие. Некоторых из них и сегодня можно увидеть в украинском кино и на телевидении. Кто-то посвятил себя семье, кто-то попробовал силы в музыке, блогерстве или театре.

Впрочем, как в 2016-м, так и в 2026 году они остаются узнаваемыми и яркими личностями.