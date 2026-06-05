В інтерв'ю Маші Єфросиніній Анастасія Пустовіт, яка зіграла одну з ключових ролей у серіалі, пояснила, у чому секрет успіху стрічки. Крім того, вона зізналася, чим цей серіал став саме для неї.

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У чому секрет успіху серіалу "Тиха Нава"?

Анастасія Пустовіт, яка зіграла роль стійкої Кіри у "Тихій Наві", пояснила, що секрет шаленого успіху серіалу полягає в тому, що раніше на українському телебаченні не було подібних відвертих продуктів.

У нас раніше не було таких проєктів. Були "Перші ластівки", були й "Кайдаші", але такого відвертого продукту з такою тематикою ще не було. Такого викривального, гострого, навіть темного проєкту в нас фактично не існувало. Тому трапився прецедент,

– пояснила акторка.

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Інтерв'ю Анастасії Пустовіт: дивіться відео онлайн

Це був мій карт-бланш, – яку роль серіал відіграв у житті Анастасії?

За словами Анастасії Пустовіт, роль у серіалі "Тиха Нава" для неї стала особливою, адже допомогла вийти на новий рівень кар'єрного зросту.

Акторка зізналася, що її особистою проблемою є молодий вигляд: хоча їй 31 рік, здебільшого на екрані її досі сприймають як дівчину. Внутрішньо ж вона вже давно змінилася, і їй цікаво грати більш складних персонажів.

Це був мій карт-бланш: якщо я впораюся і зможу переконливо зіграти цього персонажа, то це автоматично відкриє для мене нові можливості,

– зізналась Анастасія.



Анастасія Пустовіт у серіалі "Тиха Нава" / Фото SFERA FILM

Роль Кіри у "Тихій Наві" стала для неї способом випробувати себе в новому амплуа та відкрити нові можливості – і Анастасія Пустовіт із цим завданням впоралася.

Її Кіра буквально заполонила тікток: прихильники створювали численні відео з нарізками сцен, у яких Анастасія втілює свого персонажа з неймовірною стійкістю та глибиною.