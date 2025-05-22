Захватывающие блокбастеры и супергеройские приключения: 7 самых ожидаемых фильмов этого лета

2025 год уже порадовал несколькими замечательными фильмами и даже кассовыми хитами. Но совсем скоро начнется летний киносезон, когда выйдут главные блокбастеры и ленты, претендующие на звание лучших фильмов года.

Кино 24 расскажет о самых ожидаемых фильмах этого лета, которые будут выходить с начала июня до конца августа. От супергеройских лент до фильмов ужасов – в подборке найдется картина, что может заинтересовать именно вас.

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"Фантастическая четверка: Первые шаги"

К киновселенной Марвел наконец присоединится Фантастическая четверка. В центре сюжета – * Педро Паскаль в роли Мистера Фантастика, Ванесса Кирби в роли Невидимой женщины, Джозеф Куин в образе Человека-Факела, Эбон Мосс-Бахрах в образе Существа и Джулия Гарнер – Серебряная серферка.

"Фантастическая четверка: Первые шаги": смотрите трейлер онлайн

"Супермен"

После Генри Кавилла роль Кларка Кента досталась Дэвиду Коренсвету. В фильме должны показать историю происхождения Супермена, его недостатки и преимущества, сильные и уязвимые стороны. И продемонстрировать его как реального человека, пытающегося найти баланс между землей и сверхвозможностями.

"Супермен": смотрите трейлер онлайн

"28 лет спустя"

Постапокалиптический фильм ужасов – один из самых ожидаемых в этом году. События развиваются через 28 лет после того, как вирус вырвался из медицинской исследовательской лаборатории. Те, кто смог выжить, нашли способ уживаться среди инфицированных. Одна из групп поселилась на острове. Однажды отец с сыном оставляют его и отправляются на полный тайн и ужасов материк.

"28 лет спустя": смотрите видео онлайн

"Как приручить дракона"

Это игровой римейк анимационного фильма 2010 года, где по-новому расскажут историю Иккинга и Беззубика. Ранее подобными римейками удивляла студия Disney, а в 2025 году свои силы в этом попробуют DreamWorks и Universal.

"Как приручить дракона": смотрите трейлер онлайн

"Формула 1"

Спортивный блокбастер с Брэдом Питтом в главной роли расскажет о Сонни Хейсе, который участвовал в гонках в 90-х. После страшной аварии он покинул Формулу и выбрал другое дело для жизни. Но однажды его просят стать наставником для новичка Джошуа. Увлекательная история об опасности, скорость и риски, понравятся многим.

"Формула 1": смотрите трейлер онлайн

"Балерина"

Пятый фильм из серии "Джон Уик" расскажет о Еве Макарро. Девушка в исполнении Аны де Армас является талантливой балериной, но одновременно и опытной наемницей, которой движет жажда мести. Ева хочет найти убийц своего отца. Ее план понемногу осуществляется, пока глава преступной группировки не отправляет против нее Джона Уика.

"Балерина": смотрите трейлер онлайн

"Материалисты"

Амбициозная брачный менеджер из Нью-Йорка вроде бы на все сто разбирается в отношениях. Но неожиданно влюбляется в загадочного миллиардера. В то же время возвращается ее бывший, а жизнь женщины переворачивается с ног на голову.

"Материалисты": смотрите трейлер онлайн