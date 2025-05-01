Не пропустите эти новинки: 9 главных фильмов мая

Последний весенний месяц подготовил для киноманов очередные премьеры в кино и на стриминговых площадках. В мае выйдет множество лент, которые могут попасть в список лучших фильмов года.

Кино 24 расскажет о главных премьерах этого месяца. Том Круз в восьмой части "Миссии невозможной", возвращение Стича и новая работа Гая Ричи – это и больше будет ждать киноманов.

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"Балконетки"

Премьера: 1 мая

Это комедийный хоррор, рассказывающий о трех подругах: писательнице Николь, вебкам-модель Руби и актрисе Элиз, которые отдыхают на балконе в жаркое время в Марселе. Девушки наблюдают за красавчиком-соседом, который живет в доме напротив. Вечеринка в его квартире должна была бы быть привычным развлечением, но вдруг здесь происходит кровавый инцидент.

"Балконетки": смотрите трейлер онлайн

"Громовержцы*"

Премьера: 1 мая

Новый супергеройский фильм Marvel собрал в одной команде Черную вдову, Баки Барнса, Красного Защитника, Призрака, Таскмастера и Джони Уокера. Они оказываются в смертельной ловушке, после чего отправляются на опасную миссию. Им надо объединиться, чтобы спастись.

"Громовержцы*": смотрите трейлер онлайн

"Еще одна простая услуга"

Премьера: 1 мая

Сиквел известного фильма 2018 года "Простая услуга" с Блейк Лайвли и Анной Кендрик расскажет о свадьбе Эмили с итальянским бизнесменом. На этом счастливом событии на острове Капри происходит убийство. Герои должны найти убийцу, – это может быть любой из гостей.

"Еще одна простая услуга": смотрите трейлер онлайн

"Фанатик"

Премьера: 1 мая

События фильма происходят в Лос-Анджелесе в 90-х. В центре сюжета – поп-звезда София, в дом которой внезапно вламывается молодой человек Пол. Он почему-то уверен, что женится на певице. Он удивляет своим поведением, пока шокированная София хочет сбежать от поклонника.

"Фанатик": смотрите трейлер онлайн

"Пункт назначения: Родовое проклятие"

Премьера: 15 мая

Студентка Стефани каждую ночь видит один и тот же кошмар, где предсказывают гибель ее семьи. Девушка возвращается в родные места, чтобы найти человека, который бы смог предотвратить эту трагедию.

"Пункт назначения: Родовое проклятие": смотрите трейлер онлайн

"Миссия невозможна. Финальная расплата"

Премьера: 22 мая

Один из главных фильмов года - финальная часть франшизы "Миссия невозможна". Она расскажет об агенте Итане Ганте, который с командой отправляется на новое задание. Им предстоит остановить своего заклятого врага Габриэля. Тот стремится получить программу искусственного интеллекта, что может угрожать всему миру.

"Миссия невозможна. Финальная расплата": смотрите трейлер онлайн

"Лило и Стич"

Премьера: 22 мая

Римейк культового одноименного мультфильма расскажет об одинокой девочке Лило, у которой появляется друг – инопланетянин Стич, похожий на собаку, которого создали как разрушительную силу. Между Лило и Стичем возникает удивительная связь.

"Лило и Стич": смотрите трейлер онлайн

"Фонтан молодости"

Премьера: 23 мая

Приключенческая история от Гая Ричи расскажет о брате и сестре, которые после напряженных отношений объединяются ради путешествия. Они хотят найти Источник молодости, о котором рассказывают множество легенд.

"Фонтан молодости": смотрите трейлер онлайн

"Финикийская схема"

Премьера: 29 мая

В новом фильме Уэса Андерсона со звездным актерским составом – рассказ об эксцентричном и богатом бизнесмене Заса-Ца Корда. Он втягивает свою дочь-монахиню в опасное дело, пока другие пытаются сорвать эти планы.

"Финикийская схема": смотрите трейлер онлайн