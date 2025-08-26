В это трудно поверить, но сегодня Маколей Калкин, сыгравший главную роль в фильме "Один дома", празднует свое 45-летие. Казалось, что он всегда будет оставаться тем маленьким озорником Кевином, которого оставили дома в период рождественских праздников.

На самом деле Калкин сыграл не только в "Один дома", на его счету есть и другие ленты. В материале Кино 24 мы собрали подборку таких фильмов.

Не только "Один дома": в каких еще фильмах сыграл Маколей Калкин?

"Спасенная"

По сюжету прилежная ученица Мэри оказывается в очень странной ситуации. Она узнает, что забеременела от парня, который ей признается, что не любит ее. Самая популярная девушка в школе, по имени Гилари, узнав об этом, объявляет Мэри бойкот и от нее отворачиваются все. Теперь девушке придется предстать перед осуждением друзей и одноклассников, проблемами в отношениях и поиском себя в этом бурном мире.

"Спасенная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Богатенький Ричи"

Премьера этого комедийного фильма состоялась в 1994 году. В центре сюжета – 12-летний Ричи, самый богатый мальчик в мире, который, впрочем, совсем не имеет друзей. Он родился в семье очень богатых миллионеров, пытавшихся научить сына ценить деньги.

Но не обошлось без негодяев среди отцовских работников. Один из них подложил в самолет семьи бомбу. План преступника сорвался, ведь Ричи отказался лететь и остался дома, а отец вовремя заметил взрывчатку и выбросил ее из самолета. Однако взрыв все же повредил самолет, и родители Ричи оказались посреди океана без возможности вернуться домой.

В это время мальчик берет на себя руководство семейной империей и начинает борьбу с тем, кто хотел разрушить его семью.

"Богатенький Ричи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя девочка"

В центре сюжета одиннадцатилетняя девочка, отец которой владеет похоронным бюро. Она дружит со скромным мальчиком, а тем временем ее папа начинает уделять внимание новой сотруднице.

"Моя девочка": смотрите онлайн трейлер фильма

В этом нет ничего неуместного, ведь он уже давно вдовец. Кажется, что жизнь постепенно налаживается, и внезапно происходит трагедия – мальчик погибает из-за нелепой случайности.