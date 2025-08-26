У це важко повірити, але сьогодні Маколей Калкін, який зіграв головну роль у фільмі "Сам удома", святкує своє 45-річчя. Здавалося, що він завжди залишатиметься тим маленьким бешкетником Кевіном, якого залишили вдома в період різдвяних свят.

Насправді ж Калкін зіграв не лише у "Сам удома", на його рахунку є й інші стрічки. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку таких фільмів.

Не лише "Сам удома": у яких ще фільмах зіграв Маколей Калкін?

"Врятована"

За сюжетом старанна учениця Мері опиняється в дуже дивній ситуації. Вона дізнається, що завагітніла від хлопця, який їй зізнається, що не кохає її. Найпопулярніша дівчина у школі, на ім'я Гіларі, дізнавшись про це, оголошує Мері бойкот і від неї відвертаються всі. Тепер дівчині доведеться постати перед осудом друзів та однокласників, проблемами в стосунках та пошуком себе в цьому буремному світі.

"Врятована": дивіться онлайн трейлер фільму

"Багатенький Річі"

Прем'єра цього комедійного фільму відбулася у 1994 році. В центрі сюжету – 12-річний Річі, найбагатший хлопчик у світі, який, утім, зовсім не має друзів. Він народився у родині дуже заможних мільйонерів, що намагалися навчити сина цінувати гроші.

Та не обійшлося без негідників серед батькових працівників. Один із них підклав у літак родини бомбу. План злочинця зірвався, адже Річі відмовився летіти й залишився вдома, а батько вчасно помітив вибухівку та викинув її з літака. Однак вибух все ж пошкодив літак, і батьки Річі опинилися посеред океану без можливості повернутися додому.

У цей час хлопчик бере на себе керівництво сімейною імперією та розпочинає боротьбу з тим, хто хотів зруйнувати його родину.

"Багатенький Річі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моя дівчинка"

У центрі сюжету одинадцятирічна дівчинка, батько якої володіє похоронним бюро. Вона товаришує зі скромним хлопчиком, а тим часом її тато починає приділяти увагу новій співробітниці.

"Моя дівчинка": дивіться онлайн трейлер фільму

У цьому немає нічого недоречного, адже він уже давно вдівець. Видається, що життя поступово налагоджується, та раптово стається трагедія – хлопчик гине через безглузду випадковість.