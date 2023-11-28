Дізнайтесь найцікавіші факти про історію дивакуватої сім'ї Маккалістерів, що зібралася у відпустку, та забула вдома Кевіна на сайті 24 Каналу.

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Цікаві факти про фільм "Сам удома"

Фільм "Сам удома" вийшов у прокат 16 листопада 1990 року, проте ідея знати істрію про хлопчика, який залишився вдома сам, виникла у Джона Г'юза під час роботи над фільмом "Дядечко Бак". У цьому комедійному сімейному фільмі маленький Маколей Калкін виконав роль одного з трьох дітей, за яким дядечко повинен був доглядати, поки мама була в відрядженні.

"Дядечко Бак": дивіться онлайн трейлер фільму

Комедія настільки полюбилась публіці, що потрапила до Книги рекордів Гіннеса за шалені касові збори у прокаті — близько 533 мільйони доларів.

Актор, який виконував роль злодія Марва, погодився знімати лише один дубль у сцені з тарантулом. Чоловік виразив на своєму обличчі вигляд страху та вдавав вигляд, що кричить, бо він міг налякати павука. А насправді звук був записаний пізніше.

Гаджет "Толкбой", яким вміло користувався Кевін у фільмі, не був реальним. Однак за попитом шанувальників комедії такий пристрій був випущений у продаж.

Фільм "Янголи з брудними обличчями" про грабіжників, яким хлопчик відлякував злодіїв, також є вигадкою. Його спеціально створили для комедії "Сам удома".

У сцені одного з епізодів, злодій Гаррі укусив палець Кевіна. Це був реальний укус, і у Маколея Калкіна залишився шрам.

Фільм був знятий у 1989 році, коли ще не було доступу до спецефектів, комп'ютерної графіки та різних м'яких конструкцій для акторів, на які вони могли б впасти. Таким чином, всі падіння, які ми бачимо у фільмі, є реальними, і їх виконували каскадери акторів. Режисер Кріс Коламбус зізнавався, що після кожної сцени з падінням він запитував, чи все в порядку із каскадером, і чи він живий.

Для творців фільму було важливо передати різдвяну атмосферу. Тому знімальна група чекала на сніжний день. Коли нарешті настав відповідний момент, вони відразу ж відзняли необхідні кадри. А, щоб створити ефект красивого снігопаду, використовували білі картопляні пластівці, які розвіювали спеціальною технікою.

"Сам удома" – улюблений святковий фільм усіх часів

За сюжетом велика родина Маккаллістерів готується до святкування різдвяних канікул у Парижі. Перед від'їздом у будинку панує непорядок, і всі зайняті підготовкою до подорожі, не помічаючи 8-річного Кевіна. Тим часом бандит Гаррі Лайм, передягнувшись у працівника поліції, вирішує вивчити всі захисні системи будинку для пограбування, коли власників не буде.

Вечір перед від'їздом завершується конфліктом між Кевіном та його старшим братом Баззом, який з'їдає його улюблену піцу. За це Кевіна карають та відправляють його спати на третій поверх. У дорозі Кевін, утомлений сваркою, висловлює бажання: більше ніколи не бачити свою родину. Це бажання зовсім скоро стане реальністю.

"Сам удома" 1: дивіться онлайн трейлер фільму