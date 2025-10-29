Берите плед и горячее какао: 3 фильма для просмотра в дождливый день
- Подборка фильмов для дождливого дня включает "Маленькие женщины", "Властелин колец" и "Убийство в "Восточном экспрессе"".
- "Маленькие женщины" рассказывает о жизни четырех сестер во время Гражданской войны, а "Убийство в "Восточном экспрессе"" – о расследовании убийства в поезде детективом Эркюлем Пуаро.
Осень – период дождливых дней, когда не хочется выходить на улицу. Можно сделать горячее какао, закутаться в теплый плед, смотреть фильмы и наслаждаться уютной атмосферой дома.
Редакция 24 Канала подготовила подборку фильмов для просмотра в дождливый день. Уверены, что вы найдете ленту, которая заинтересует вас своим сюжетом и трейлером.
Какие фильмы посмотреть в дождливый день?
"Маленькие женщины"
Это экранизация одноименного романа американской писательницы Луизы Мэй Олкотт. В фильме рассказывается о четырех сестрах, которые живут в городке Конкорд, штат Массачусетс, во времена Гражданской войны.
Сестры Марч живут скромно. Джо хочет стать писательницей, Мег – найти любовь и построить крепкую семью, Эми мечтает о высшем мире, а Бет помогает родным. Девушек ждет немало испытаний в жизни, но несмотря на все они остаются неразлучными.
"Маленькие женщины": смотрите онлайн трейлер фильма
"Властелин колец"
Это серия фильмов, основана на романе английского писателя Джона Толкина. Режиссером трилогии стал Питер Джексон, а главную роль сыграл американский актер Элайджа Вуд.
События разворачиваются в вымышленном мире Средиземья. Юный хоббит Фродо Бегинс вместе с друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы уничтожить Единый Перстень Власти, который создал Темный Властелин Саурон.
"Властелин колец": смотрите онлайн трейлер фильма
"Убийство в "Восточном экспрессе""
События фильма, снятого на основе одноименного романа Агаты Кристи, разворачиваются в 1930-х годах в элитном поезде "Восточный экспресс", в котором вместе с другими пассажирами едет бельгийский детектив Эркюль Пуаро.
Однажды утром американского бизнесмена Самуэля Рэтчетта находят мертвым в купе. За расследование дела берется Эркюль Пуаро. Под подозрением оказывается каждый из пассажиров поезда.
"Убийство в "Восточном экспрессе"": смотрите онлайн трейлер фильма