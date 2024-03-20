О человеческом героизме и страшных катастрофах: 3 захватывающих фильма, снятые на основе реальных событий

Киноиндустрия предлагает современному зрителю множество фильмов о катастрофах, катаклизмах, цунами и не только. Но по-особенному дыхание перехватывает, когда понимаешь, что все это происходило на самом деле.

Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмов о катастрофах и стихийных бедствиях. Это картины, которые захватывают и поражают одновременно.

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"Против шторма"

: 2016– 6.8

Драматический американский фильм создали по сюжету одноименной книги 2009 года. Она, свою очередь, основана на реальных событиях. Лента рассказывает о мощном шторме, который произошел в феврале 1952 года у восточного побережья США. Под угрозой оказались экипажи двух нефтяных танкеров. Один из них буря разорвала пополам.

Вся надежда на четырех спасателей, которые начинают рискованную операцию на деревянной шлюпке. Бернард Веббер, который существовал в реальной жизни, должен вернуться из шторма живым: дома его ждет невеста.

Трейлер фильма "Против шторма": смотрите видео онлайн

"Огнеборцы"

: 2007– 7.6

Кинодраму создали на основе статьи No Exit, вышедшей в мужском журнале GQ. Там рассказали о реальных событиях масштабного пожара в Аризоне. Лента основывается на героических историях пожарных, которые спасали города и жертвовали жизнью. Каждый из главных героев имел свой прототип.

Трейлер фильма "Огнеборцы": смотрите видео онлайн

"Глубоководный горизонт"

: 2016– 7.1

Фильм-катастрофа, снятый Питером Бергом, рассказывает о последствиях взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon. Это произошло в 2010 году в Мексиканском заливе. Интересно, что помощь съемочной группе оказывал Майк Уильямс, который выжил во время аварии.

Для съемок построили большую нефтяную платформу – это одна из самых больших декораций для кино. Лента рассказывает, как авария уносит человеческие жизни, части удается спастись, а главные герои остаются в эпицентре. Они борются до последнего, пытаясь остановить выброс нефти в мировой океан.

Трейлер фильма "Глубоководный горизонт": смотрите видео онлайн

Эти фильмы показывают не только великолепные спецэффекты, но и рассказывают о человеческом героизме и силе духа. Обязательно посмотрите эти ленты, если вам нужна мотивация и вдохновение.