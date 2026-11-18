Говорят, в каждом человеке есть что-то хорошее. Но герои этих фильмов, похоже, решили не тратить время на поиски. Они лживы, эгоистичны, жестоки и настолько уверены в собственной исключительности, что даже совесть у них давно ушла по собственному желанию. И все же наблюдать за этими персонажами – одно удовольствие.

24 Канал собрал интересные фильмы на вечер. Здесь будут аферисты, манипуляторы, одержимые карьеристы и богачи, у которых деньги окончательно заменили здравый смысл. Иногда эти персонажи вызывают отвращение, иногда – смех, но равнодушными не оставляют.

"Волк с Уолл-стрит", 2013

Жанр: криминальная комедия, биографическая драма

IMDb: 8,2

Амбициозный брокер Джордан Белфорт стремительно строит финансовую империю, зарабатывая миллионы на сомнительных сделках. Деньги, наркотики, роскошные вечеринки и бесконечные аферы становятся его повседневной жизнью. И пока клиенты теряют сбережения, Джордан решает, какую яхту приобрести следующей.

Почему стоит посмотреть: ради блестящей игры Леонардо Ди Каприо, бешеного темпа и фирменного юмора Мартина Скорсезе. Это три часа абсолютного безумия, в течение которых ловишь себя на неудобной мысли: герой ужасен, но какой же он харизматичный.



"Волк с Уолл-стрит": смотреть трейлер

"Стрингер", 2014

Жанр: криминальный триллер, психологическая драма

IMDb: 7,8



Безработный Лу Блум случайно открывает для себя прибыльный бизнес – снимать аварии, преступления и человеческие трагедии, чтобы продавать видео телеканалам. Чем страшнее кадры, тем выше гонорар. И вскоре Лу начинает понимать, что просто ждать катастрофы – слишком медленный путь к успеху.

Почему стоит посмотреть: Джейк Джилленхолл создал одного из самых жутких киноперсонажей, который даже не подозревает, что с ним что-то не так. Лу не нужны ни оружие, ни угрозы – достаточно камеры, холодной улыбки и полного отсутствия эмпатии. Особенно жутко то, что его амбиции выглядят подозрительно знакомыми.



"Стрингер": смотреть трейлер

"Аферистка", 2020

Жанр: криминальный триллер, черная комедия

IMDb: 6,4

Марла Грейсон зарабатывает на жизнь тем, что через суд получает опеку над пожилыми людьми, а затем присваивает их имущество. Все выглядит вполне законно – по крайней мере, на бумаге. Но однажды она выбирает жертву, с которой лучше было не связываться.

Почему стоит посмотреть: ради Розамунд Пайк, которая играет женщину с идеальной прической, безупречными костюмами и полным отсутствием совести. Ее Марла настолько отвратительна, что порой хочется выключить фильм. Но любопытство по поводу того, как далеко она зайдет, берет верх.



"Аферистка": смотреть трейлер

"Меню", 2022

Жанр: черная комедия, триллер, ужасы

IMDb: 7,1

Группа состоятельных гостей прибывает на частный остров, чтобы поужинать в элитном ресторане знаменитого шеф-повара Джулиана Словика. Их ждет эксклюзивное меню, изысканные блюда и атмосфера абсолютной роскоши. Правда, вскоре становится ясно, что повар приготовил нечто большее, чем просто ужин.

Почему стоит посмотреть: ради Рэйфа Файнса, который превращает обычный ужин в психологическую пытку, и едкой сатиры на богачей, снобизм и культ элитарности. После просмотра обычный бургер покажется лучшим гастрономическим выбором в жизни.



"Меню": смотреть трейлер

"Солтберн", 2023

Жанр: психологический триллер, черная комедия, драма

IMDb: 7,0

Застенчивый студент Оксфорда Оливер Квик знакомится с богатым и харизматичным Феликсом Кеттоном. Новый друг приглашает его провести лето в роскошном семейном поместье Солтберн. Там Оливер попадает в мир аристократических вечеринок, эксцентричных родственников и опасных секретов.

Почему стоит посмотреть: ради Барри Киогана, Джейкоба Элорди и атмосферы роскоши, за которой скрывается нечто очень нездоровое. Это фильм о зависти, одержимости и людях, привыкших получать то, что хотят. Некоторые сцены захочется пересмотреть, но забыть их вряд ли удастся.

"Солтберн": смотреть трейлер

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