Даже самые стойкие не смогут сдержать слез: фильмы, от которых мурашки по коже

Иногда хочется включить легкую комедию, забыть о проблемах и посмеяться. А иногда – добровольно испортить себе вечер, выплакать все слезы и еще полчаса смотреть в потолок, переосмысливая жизнь.

24 Канал собрал 5 невероятно эмоциональных фильмов на вечер, после просмотра которых сухими останутся разве что салфетки, до которых вы не успеете дотянуться. Здесь истории о любви, утрате, преданности и человечности, способные растрогать даже самых ярых скептиков.

"Хатико: Верный друг", 2009

Жанр: драма, семейный.

IMDb: 8,1

Профессор находит маленького щенка породы акита и забирает его домой. Между мужчиной и собакой возникает особая связь. Каждый день Хатико провожает хозяина на вокзал и встречает его после работы. Однако однажды все меняется.

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes фильм получил 64% положительных рецензий. Обозреватели отметили трогательную историю преданности, хотя некоторые раскритиковали чрезмерную сентиментальность.



"Хатико: Верный друг": смотреть трейлер

"Зеленая миля", 1999

Жанр: драма, фэнтези, криминал.

IMDb: 8,6

Пол Эджкомб работает надзирателем в тюрьме, где содержатся приговоренные к смертной казни. Однажды туда попадает Джон Коффи – огромный мужчина с удивительно доброй душой и загадочными способностями. Постепенно надзиратель начинает сомневаться в виновности заключенного. А зрители – в собственной способности выдержать три часа без слез.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 78% положительных рецензий. Критики хвалят сильные актерские работы Тома Хэнкса и Майкла Кларка Дункана, а также эмоциональную глубину истории, хотя отмечают, что картина несколько затянута.



"Зеленая миля": смотреть трейлер

"Виноваты звезды", 2014

Жанр: романтическая драма.

IMDb: 7,6

Шестнадцатилетняя Хейзел, борющаяся с онкологическим заболеванием, знакомится с харизматичным Огастусом. Между подростками вспыхивают чувства, и они пытаются прожить как можно больше счастливых моментов вместе.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 81% положительных рецензий. Обозреватели отметили великолепную игру Шейлин Вудли, искренность истории и умение сочетать юмор с болезненными темами.



"Виноваты звезды": смотреть трейлер

"Отец", 2020

Жанр: психологическая драма.

IMDb: 8,2

Пожилой мужчина постепенно теряет память и способность ориентироваться в реальности. Его дочь пытается помочь, но отец отказывается признавать, что нуждается в уходе.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет впечатляющие 98% положительных рецензий. Критики особо отметили игру Энтони Хопкинса и Оливии Колман, а также чрезвычайно проникновенное изображение деменции.



"Отец": смотреть трейлер

"Голос монстра", 2016

Жанр: фэнтези, драма.

IMDb: 7,4

Двенадцатилетний Конор переживает тяжелую болезнь матери. Однажды ночью огромное дерево за его окном оживает и превращается в монстра, который начинает рассказывать мальчику странные истории.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 86% положительных рецензий. Критики высоко оценили необычное сочетание мрачной сказки и глубокой психологической драмы.

"Голос монстра": смотреть трейлер

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