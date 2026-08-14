24 Канал отобрал несколько фильмов, которые не просто помогут скоротать свободное время, но и дадут повод для размышлений, хорошего настроения и даже споров о будущем главных героев.

"Мосты округа Мэдисон", 1995

Рейтинг IMDb: 7,6

Дети умершей Франчески приезжают в штат Айова, чтобы уладить вопросы с наследством. Когда они перебирают вещи мамы, то находят ее дневники. Из них они узнают, что в 1965 году она влюбилась в странствующего фотографа. У женщины был выбор – выбрать любовь или все же не уходить от семьи.

"Мосты округа Мэдисон": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Возраст Аделайн", 2015

Рейтинг IMDb: 7,2

29-летняя Аделайн Боуман попадает в аварию. И тогда происходит нечто невероятное – удар молнии останавливает ее старение. Уже более 100 лет она не меняется внешне, но вынуждена скрывать свою истинную личность. Но одна судьбоносная встреча, где она обретает настоящую любовь, ставит под угрозу ее главный секрет.

"Возраст Аделайн": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отец невесты", 1991

Рейтинг IMDb: 6,6

Джорд Бэнкс не готов к тому, что его 22-летняя дочь выходит замуж. Подготовка к торжеству превращается в испытание для родительских нервов и семейного бюджета.

"Отец невесты": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Стюарт Литтл";

"Дорогой Джон";

"Суперперцы".

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