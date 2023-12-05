Новогодний отсчет из Walt Disney: 5 фильмов, которые точно создадут вам праздничное настроение

Сегодня День рождения гениального Уолта Диснея, родившегося 122 года назад. Он был настоящим волшебником, так что фильмы Диснея точно создадут магию вокруг и обеспечат вам праздничное настроение.

Выбирайте ленту для просмотра с семьей или друзьями и готовьтесь отправиться в незабываемое путешествие, которое не оставит вас без новогоднего настроения.

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Фильмы от Walt Disney, которые создадут праздничное настроение

"Щелкунчик и четыре королевства"

В самые трудные времена, Рождество может доставить радость в каждый дом. Однако юная Клара не испытывает счастья. Крестный отец Дроссельмейер дарит девушке неожиданный подарок – необычный ключ, открывающий доступ в увлекательный параллельный мир.

В этом мире, созданном погибшей матерью, Клара раскрывает перед собой королевство, разделенное на разные области: Страну Снегов, Страну Цветов и Страну Сладостей. В этих магических местах она находит солдата Филиппа и обнаруживает свое королевское происхождение – она принцесса, а мать – королева.

Но счастливый мир находится под угрозой из-за Имбирной Матери и ее мышиной армии, которые хотят захватить эти волшебные края. Кларе предстоит пройти через Страну Сладостей и принять бой, чтобы спасти свой мир от опасности.

"Щелкунчик и четыре королевства": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф"

Родители решают выслать своих четырех детей из Лондона в деревню, в дом старого профессора, для того чтобы уберечься от бомбежек, опустошающих город. В их новом временном доме, дети случайно наталкиваются на загадочный шкаф, ведущий в невероятную страну Нарнии. Здесь обитают фантастические люди, животные и существа.

Впоследствии они понимают, что Нарния оказалась под обладанием зловещей колдуньи, которая привела к вечной зиме в этом мире. Нарния испытывает большие трудности и стоит перед неизбежной войной. Детям придется объединиться и помочь Волшебному Льву, Аслану, победить Колдуну, разорвать волшебство и освободить народ Нарнии от ее тьмы.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и шкаф": смотрите онлайн трейлер фильма

"Красавица и Чудовище"

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Белль со своим отцом Морисом счастливо проживают в деревне, но их жизнь меняется, когда папа, случайно попадая в огромный замок, оказывается в плену Чудовиска.

Раньше Чудовище было принцем Адамом, но его прокляла Волшебница из-за того, что он был жестоким и эгоистическим человеком. Теперь Адам – Чудовище, а его слуги стали разными предметами до тех пор, пока он не поймет настоящую любовь и доброту. Волшебница дала условие, что это должно произойти до того момента, пока с последней розы, которую она подарила, не упадет последний лепесток.

"Красавица и Чудовище": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мэри Поппинс возвращается"

Джейн и Майкл Бэнкс проживают в уютном доме. Их жизнь наполнена хлопотами, потому что они воспитывают троих детей. Взрослые давно потеряли способность мечтать и наслаждаться жизнью. Однако неожиданно появляется таинственная женщина, всегда приходя вовремя – Мэри Поппинс. Когда она была няней для Джейн и Майкла, а теперь решила принести чудо в жизнь их детей.

Вместе с оптимистическим фонарщиком, по имени Джек, они приносят в семью Бэнкс не только радость, но и разноцветие магии, которое перечеркнет серые заботы и подарит новые впечатления.

"Мэри Поппинс возвращается": смотрите онлайн трейлер фильма

"Золушка"

После того, как отец Эллы повторно женится после потери жены, он надеется, что его новая семья станет такой же счастливой и крепкой, как предыдущая. Но когда он неожиданно умер, Элла понимает, что ее мачеха и приемные сестры – недоброжелательные люди. Вместо радостных моментов ее ждет тяжелая жизнь и недовольством от этих чужих ей людей. Несмотря на это, Элла, верная обещанию своей покойной матери, решает оставаться смелой и доброй.

Судьбоносная встреча с бродячей старухой открывает перед Эллой возможность начать жизнь сначала. Она встречает принца и участвует в королевском балу, где его судьба может измениться навсегда.

"Золушка": смотрите онлайн трейлер фильма