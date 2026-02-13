Фильмы о невзаимной любви, которые разобьют сердце каждому

Уже завтра, 14 февраля, влюбленные пары окунутся в водоворот романтики и счастья. Однако будут и те, которые не считают этот день праздником и предпочитают провести его по-другому.

Чтобы все же не отходить от тематики Дня Валентина, но учитывая предпочтения не сторонников празднований, 24 Канал рекомендует подборку фильмов о невзаимной любви, которая оставит след в сердце каждого.

Может заинтересовать Стал рекордсменом Оскара: невероятные факты о фильме "Титаник", которому пророчили провал

Фильмы о невзаимной любви

"Великий Гэтсби", 2013

Рейтинг IMDb: 7,2

Джей Гэтсби строит всю свою жизнь вокруг любви к Дейзи Бьюкенен. Он идет на войну, зарабатывает огромное состояние (не всегда законным путем), покупает роскошный особняк только для того, чтобы быть рядом с ней.

Но проблема в том, что Гэтсби влюблен не столько в реальную Дейзи, сколько в ее образ пятилетней давности. Для него она символ любви, статуса, статуса смысла жизни. Дейзи же любит его иначе. Она не готова полностью отказаться от стабильности, богатства и социального статуса, которые дает ей муж Том.

"Великий Гэтсби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Разрисованная вуаль", 2006

Рейтинг IMDb: 7,4

Уолтер Фейн – сдержанный, интеллектуальный бактериолог, который искренне влюблен в Китти. Она же выходит за него замуж скорее из-за страха одиночества и давления общества.

Китти не любит Уолтера. Она часто скучает и чувствует себя эмоционально голодной, поэтому заводит роман с другим мужчиной. Когда Уолтер узнает об измене, он не устраивает скандала – он холодно вывозит ее в глухую китайскую провинцию, где свирепствует эпидемия холеры.

"Разрисованная вуаль": смотрите онлайн трейлер фильма

"500 дней лета", 2009

Рейтинг IMDb: 7,6

Том верит в единственную и на всю жизнь, в судьбу, в романтический сценарий. Когда он встречает Саммер, он убежден: это она.

Саммер с самого начала честная – она не верит в вечную любовь, не хочет серьезных отношений и прямо говорит об этом. Но Том слышит не ее слова, а собственные фантазии.

"500 дней лета": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие фильмы могут разбить сердце?