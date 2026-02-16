3 фильма о конце света, которые не захочется ставить на паузу
- 24 Канал подготовил список фильмов о конце света, которые стоят просмотра, включая "Я – легенда", "День независимости" и "Книга Илая".
- Эти фильмы рассказывают о выживании в мире после катастроф и борьбу человечества против угроз.
Проводить вечер за просмотром фильмов всегда хорошая идея. Можно отвлечься от работы и дел на несколько часов, провести время с близкими или наедине и насладиться отдыхом.
24 Канал подготовил список фильмов о конце света, которые стоят просмотра. Выбирайте, что посмотреть вечером.
Какие фильмы о конце света посмотреть?
"Я – легенда" (2007)
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Ученый Роберт Невил выжил после того, как искусственная чума превратила людей в мутантов. Он блуждает по Нью-Йорку один, ищет тех, кто также остался в живых, и лекарства, используя собственную иммунную кровь. Главный герой знает, что у него мало шансов, а зараженные ждут, пока мужчина сделает ошибку.
"Я – легенда": смотрите онлайн трейлер фильма
"День независимости" (1996)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Инопланетяне хотят уничтожить человечество и захватить Землю. Ни одна армия не способна остановить огромные корабли, которые появляются над городами. Однако люди противостоят врагам, доказывая, что единство сильнее любого оружия.
"День независимости": смотрите онлайн трейлер фильма
"Книга Илая" (2010)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
В фильме рассказывается об одиноком путешественнике Илае. Он блуждает по пустыне Калифорнии после ядерного взрыва. Мужчина имеет священную книгу – ее хочет получить Карнеги, который руководит штатом. Главный герой пытается сделать все, чтобы Библия не попала в руки злодея.
"Книга Илая": смотрите онлайн трейлер фильма
Какие фильмы-катастрофы посмотреть?
"Геошторм" (2017) – серия стихийных бедствий унесла жизни многих людей. Лидеры всех государств объединились и создали систему спутников, с помощью которых можно контролировать климат на Земле. Они должны были уберечь людей, однако вместо этого атакуют их. Разработчики Джейк и Макс пытаются решить проблему.
"Гренландия" (2020) – комета Кларк может уничтожить все живое на планете Земля. Успешный инженер-строитель Джон Геррити получает шанс спасти свою семью. Они быстро отправляются на военную базу, чтобы успеть на эвакуационный самолет, но все идет не по плану.