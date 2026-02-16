3 фильма о конце света, которые не захочется ставить на паузу

Проводить вечер за просмотром фильмов всегда хорошая идея. Можно отвлечься от работы и дел на несколько часов, провести время с близкими или наедине и насладиться отдыхом.

24 Канал подготовил список фильмов о конце света, которые стоят просмотра. Выбирайте, что посмотреть вечером.

Тоже интересно С самыми высокими рейтингами: 4 блестящие фильмы Гая Ричи, которые надо увидеть хоть раз в жизни

Какие фильмы о конце света посмотреть?

"Я – легенда" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Ученый Роберт Невил выжил после того, как искусственная чума превратила людей в мутантов. Он блуждает по Нью-Йорку один, ищет тех, кто также остался в живых, и лекарства, используя собственную иммунную кровь. Главный герой знает, что у него мало шансов, а зараженные ждут, пока мужчина сделает ошибку.

"Я – легенда": смотрите онлайн трейлер фильма

"День независимости" (1996)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Инопланетяне хотят уничтожить человечество и захватить Землю. Ни одна армия не способна остановить огромные корабли, которые появляются над городами. Однако люди противостоят врагам, доказывая, что единство сильнее любого оружия.

"День независимости": смотрите онлайн трейлер фильма

"Книга Илая" (2010)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

В фильме рассказывается об одиноком путешественнике Илае. Он блуждает по пустыне Калифорнии после ядерного взрыва. Мужчина имеет священную книгу – ее хочет получить Карнеги, который руководит штатом. Главный герой пытается сделать все, чтобы Библия не попала в руки злодея.

"Книга Илая": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие фильмы-катастрофы посмотреть?