3 фільми про кінець світу, які не захочеться ставити на паузу
Проводити вечір за переглядом фільмів завжди хороша ідея. Можна відволіктися від роботи та справ на кілька годин, провести час з близькими або наодинці й насолодитися відпочинком.
24 Канал підготував список фільмів про кінець світу, які варті перегляду. Обирайте, що подивитися ввечері.
Які фільми про кінець світу подивитись?
"Я – легенда" (2007)
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Вчений Роберт Невіл вижив після того, як штучна чума перетворила людей на мутантів. Він блукає Нью-Йорком один, шукає тих, хто також залишився у живих, і ліки, використовуючи власну імунну кров. Головний герой знає, що в нього мало шансів, а заражені чекають, поки чоловік зробить помилку.
"Я – легенда": дивіться онлайн трейлер фільму
"День незалежності" (1996)
- Рейтинг IMDb: 7.0/10
Інопланетяни хочуть знищити людство і захопити Землю. Жодна армія не здатна зупинити величезні кораблі, які з'являються над містами. Проте люди протистоять ворогам, доводячи, що єдність сильніша за будь-яку зброю.
"День незалежності": дивіться онлайн трейлер фільму
"Книга Ілая" (2010)
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
У фільмі розповідається про самотнього мандрівника Ілая. Він блукає пустелею Каліфорнії після ядерного вибуху. Чоловік має священну книгу – її хоче отримати Карнегі, який керує штатом. Головний герой намагається зробити все, аби Біблія не потрапила до рук лиходія.
"Книга Ілая": дивіться онлайн трейлер фільму
Які фільми-катастрофи подивитись?
"Геошторм" (2017) – серія стихійних лих забрала життя багатьох людей. Лідери всіх держав об'єдналися і створили систему супутників, за допомогою яких можна контролювати клімат на Землі. Вони мали вберегти людей, проте натомість атакують їх. Розробники Джейк і Макс намагаються розв'язати проблему.
"Гренландія" (2020) – комета Кларк може знищити все живе на планеті Земля. Успішний інженер-будівельник Джон Герріті отримує шанс врятувати свою сім'ю. Вони швидко відправляються на військову базу, щоб встигнути на евакуаційний літак, але все йде не за планом.