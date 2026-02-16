3 фільми про кінець світу, які не захочеться ставити на паузу

Проводити вечір за переглядом фільмів завжди хороша ідея. Можна відволіктися від роботи та справ на кілька годин, провести час з близькими або наодинці й насолодитися відпочинком.

24 Канал підготував список фільмів про кінець світу, які варті перегляду. Обирайте, що подивитися ввечері.

Теж цікаво З найвищими рейтингами: 4 блискучі фільми Гая Річі, які треба побачити хоч раз у житті

Які фільми про кінець світу подивитись?

"Я – легенда" (2007)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Вчений Роберт Невіл вижив після того, як штучна чума перетворила людей на мутантів. Він блукає Нью-Йорком один, шукає тих, хто також залишився у живих, і ліки, використовуючи власну імунну кров. Головний герой знає, що в нього мало шансів, а заражені чекають, поки чоловік зробить помилку.

"Я – легенда": дивіться онлайн трейлер фільму

"День незалежності" (1996)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Інопланетяни хочуть знищити людство і захопити Землю. Жодна армія не здатна зупинити величезні кораблі, які з'являються над містами. Проте люди протистоять ворогам, доводячи, що єдність сильніша за будь-яку зброю.

"День незалежності": дивіться онлайн трейлер фільму

"Книга Ілая" (2010)

Рейтинг IMDb: 6.8/10

У фільмі розповідається про самотнього мандрівника Ілая. Він блукає пустелею Каліфорнії після ядерного вибуху. Чоловік має священну книгу – її хоче отримати Карнегі, який керує штатом. Головний герой намагається зробити все, аби Біблія не потрапила до рук лиходія.

"Книга Ілая": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми-катастрофи подивитись?