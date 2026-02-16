Укр Рус
16 лютого, 22:45
3 фільми про кінець світу, які не захочеться ставити на паузу

Марія Примич
Проводити вечір за переглядом фільмів завжди хороша ідея. Можна відволіктися від роботи та справ на кілька годин, провести час з близькими або наодинці й насолодитися відпочинком.

24 Канал підготував список фільмів про кінець світу, які варті перегляду. Обирайте, що подивитися ввечері.

Які фільми про кінець світу подивитись?

"Я – легенда" (2007)

  • Рейтинг IMDb: 7.2/10

Вчений Роберт Невіл вижив після того, як штучна чума перетворила людей на мутантів. Він блукає Нью-Йорком один, шукає тих, хто також залишився у живих, і ліки, використовуючи власну імунну кров. Головний герой знає, що в нього мало шансів, а заражені чекають, поки чоловік зробить помилку.

"Я – легенда": дивіться онлайн трейлер фільму

"День незалежності" (1996)

  • Рейтинг IMDb: 7.0/10

Інопланетяни хочуть знищити людство і захопити Землю. Жодна армія не здатна зупинити величезні кораблі, які з'являються над містами. Проте люди протистоять ворогам, доводячи, що єдність сильніша за будь-яку зброю. 

"День незалежності": дивіться онлайн трейлер фільму

"Книга Ілая" (2010)

  • Рейтинг IMDb: 6.8/10

У фільмі розповідається про самотнього мандрівника Ілая. Він блукає пустелею Каліфорнії після ядерного вибуху. Чоловік має священну книгу – її хоче отримати Карнегі, який керує штатом. Головний герой намагається зробити все, аби Біблія не потрапила до рук лиходія.

"Книга Ілая": дивіться онлайн трейлер фільму

Які фільми-катастрофи подивитись?

  • "Геошторм" (2017) – серія стихійних лих забрала життя багатьох людей. Лідери всіх держав об'єдналися і створили систему супутників, за допомогою яких можна контролювати клімат на Землі. Вони мали вберегти людей, проте натомість атакують їх. Розробники Джейк і Макс намагаються розв'язати проблему.

  • "Гренландія" (2020) – комета Кларк може знищити все живе на планеті Земля. Успішний інженер-будівельник Джон Герріті отримує шанс врятувати свою сім'ю. Вони швидко відправляються на військову базу, щоб встигнути на евакуаційний літак, але все йде не за планом.