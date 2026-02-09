Что посмотреть накануне Дня Валентина: фильмы для романтического настроения

Как только приближается 14 февраля, в воздухе буквально начинает бурлить атмосфера любви, романтики и нежности. Если же у вас совсем нет настроения на День влюбленных, это стоит срочно исправить.

В таких случаях часто выручает кинематограф, ведь именно там можно найти множество увлекательных историй о безумной любви, которая вдохновляет. В материале 24 Канала мы рассказываем о таких фильмах.

Смотрите также "Лучше бы задонатил": первые отзывы украинцев на эротический триллер "Все оттенки соблазна"

Что посмотреть накануне Дня влюбленных?

"Дурман любви"

Рейтинг IMDb: 6.1

Это романтическая комедия 1997 года. Главные роли исполнили Мэг Райан, Мэттью Бродерик, Келли Престон и другие. История рассказывает о Сэме, который очень тяжело переживает разрыв со своей подругой Линдой. Линда переезжает в Нью-Йорк с новым парнем, однако Сэм не хочет ее отпускать и решает отправиться за ней, чтобы восстановить их отношения.

Он поселяется в доме напротив квартиры Линды с новым возлюбленным. К нему неожиданно присоединяется девушка Мэгги, которая стремится сделать то же самое со своим бывшим женихом Антоном. Сэм и Мэгги объединяют усилия, чтобы разбить пары своих бывших, однако даже не представляют, к чему это может привести.

"Дурман любви": смотрите онлайн трейлер фильма

"Любовь и другие лекарства"

Рейтинг IMDb: 6.7

Американский художественный фильм, премьера которого состоялась в 2010 году. Лента основана на научно-популярной автобиографической книге "Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman" Джейми Рейди. Это хороший фильм, который цепляет серьезные темы, но при этом он легкий и приятный.

"Любовь и другие лекарства": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета Джейми – парень, которому везет в любви, но с работой ему никак не удается. Он знакомится с Мэгги. Она – привлекательная девушка, которая живет с начальной стадией болезни Паркинсона. Мэгги легко заводит отношения с Джейми, кажется, что она живет беззаботно, наслаждаясь каждым днем. Но на самом деле она отчаянно ищет настоящую любовь.