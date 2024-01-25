Не только "50 оттенков серого": 5 фильмов, которые подогреют страсть в вашей паре

Многие зрители оценили смелый фильм "50 оттенков серого", который поражает своей откровенностью. Для холодных зимних вечеров просмотр подобных фильмов - отличный вариант, который разожжет страсть у влюбленных.

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"50 оттенков серого"

Анастейша Стил случайно познакомилась с молодым миллиардером. Тоже девушка и подозревать не могла, чем это для нее обернется. Кристиан Грей, а именно звали мужчину, оказался молодым и красивым богачом, темперамент которого сразу взял действие над девушкой.

И, похоже, не только Анастайша обратила на него внимание, поскольку Кристиан предлагает ей провести с ним еще одну встречу. Согласившись, девушка погружается в мир еще неизведанной страсти и тайных увлечений миллиардера.

"50 оттенков серого" смотрите онлайн трейлер фильма

"Люблю. Навсегда"

Первая любовь не поддается условностям, не ограничена материальными ценностями и препятствиями. Молодые и отважные герои в новом фильме, противостоя запретам, решили позволить себе чувства. Закончится ли их история счастливым концом?

"Люблю. Навсегда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Доверие"

Во время этого сексуально напряженного путешествия владелица нью-йоркской галереи Брук и ее муж Овен сталкиваются с чрезвычайными соблазнами, которые приводят к неожиданным последствиям.

"Доверие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Клубничка"

Чтобы возместить долги своего отца, молодая девушка Мари де Хередиа вышла замуж за поэта Генри де Райнера. У нее нет никаких чувств к этому мужчине, ведь ее сердце уже принадлежит другому поэту, по имени Пьер Луис. Пьер занимается путешествиями и эротической фотографией. Вместе влюбленные перевернут сознание многих людей.

"Клубничка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Так близко к горизонту"

Джессика только начала свою взрослую жизнь и совсем не знает, что ее ожидает. У нее есть какие-то мелкие цели, но больших планов не было, пока девушке не встретился красавец, по имени Дэнни. Она влюбилась почти с первого взгляда.

Парень работает моделью и живет сегодняшним днем, не заглядывая далеко в будущее. Ему также нравится Джессика. Эта взаимная любовь могла бы стать вечной, если бы их не разлучал ВИЧ. Поэтому они решили не терять времени.

"Так близко к горизонту": смотрите онлайн трейлер фильма