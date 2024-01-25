Не лише "50 відтінків сірого": 5 фільмів, які підігріють пристрасть у вашій парі

Чимало глядачів оцінили сміливий фільм "50 відтінків сірого", який вражає своєю відвертістю. Для холодних зимових вечорів перегляд подібних фільмів – чудовий варіант, який розпалить пристрасть у закоханих.

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"50 відтінків сірого"

Анастейша Стіл випадково познайомилась з молодим мільярдером. Тоді дівчина і підозрювати не могла, чим це для неї обернеться. Крістіан Грей, а саме звали чоловіка, виявився молодим і красивим багатієм, темперамент якого одразу взяв дію над дівчиною.

Та, схоже, не лише Анастайша звернула на нього увагу, оскільки Крістіан пропонує їй провести з ним ще одну зустріч. Погодившись, дівчина поринає у світ ще незвіданої пристрасті та таємних захоплень мільярдера.

"50 відтінків сірого" дивіться онлайн трейлер фільму

"Люблю. Назавжди"

Перше кохання не піддається умовностям, не обмежене матеріальними цінностями та перешкодами. Молоді та відважні герої у новому фільмі, протистоячи заборонам, вирішили дозволити собі почуття. Чи закінчиться їхня історія щасливим кінцем?

"Люблю. Назавжди": дивіться онлайн трейлер фільму

"Довіра"

Під час цієї сексуально напруженої подорожі власниця нью-йоркської галереї Брук і її чоловік Овен стикаються з надзвичайними спокусами, які призводять до неочікуваних наслідків.

"Довіра": дивіться онлайн трейлер фільму

"Полуничка"

Щоб відшкодувати борги свого батька, молода дівчина Марі де Хередіа вийшла заміж за поета Генрі де Райнера. У неї немає жодних почуттів до цього чоловіка, адже її серце вже належить іншому поетові, на ім'я П'єр Луїс. П'єр займається подорожами та еротичною фотографією. Разом закохані перевернуть свідомість багатьох людей.

"Полуничка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Так близько до горизонту"

Джессіка тільки почала своє доросле життя та зовсім не знає, що її очікує. У неї є якісь дрібні цілі, але великих планів не було, поки дівчині не зустрівся красень, на ім’я Денні. Вона закохалася майже з першого погляду.

Хлопець працює моделлю та живе сьогоднішнім днем, не заглядаючи далеко в майбутнє. Йому також подобається Джессіка. Ця взаємна любов могла б стати вічною, якби їх не розлучав ВІЛ. Тому вони вирішили не гаяти часу.

"Так близько до горизонту": дивіться онлайн трейлер фільму