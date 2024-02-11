Купидон уже в пути: 5 романтических фильмов ко Дню святого Валентина

День святого Валентина – один из самых романтичных дней в году. Если вы не знаете, какой фильм выбрать к просмотру накануне и в особый день, эта подборка для вас.

Кино 24 подготовило список романтических фильмов, с которыми сполна почувствуете атмосферу праздника. Устраивайтесь поудобнее и настраивайтесь на киновечер с любимым человеком.

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"Дневник Бриджит Джонс", 2001

Однажды Бриджит Джонс решила кардинально изменить свою жизнь. В этом ей поможет дневник, в котором будет писать обо всем: вредную привычку, попытки избавиться от лишнего веса и любовные перипетии, которых у нее немало. Мелодрама с нотками комедии подходит как для просмотра в паре, так и наедине.

"Дневник Бриджит Джонс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Гордость и предубеждение", 2005

Фильм, снят по роману Джейн Остин, рассказывает о пяти сестрах, которых хочет выдать замуж мама – миссис Беннет. Женщина не упускает ни одной возможности, чтобы найти дочерям пару и обеспечить им безбедное будущее. Когда в соседнем поместье поселяется богатый холостяк мистер Бингли, миссис Беннет сразу же пытается свести его со старшей дочерью – Джейн. А ее сестра начинает встречаться с лучшим другом Бингли – Дарси.

"Гордость и предубеждение": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жизнь, как она есть", 2010

Холли и Эрик ненавидят друг друга. Они совершенно разные, однако имеют общую любовь к крестнице Софи. Но когда кроха внезапно осиротела, Холли и Эрик не имеют другого варианта, как стать для нее лучшей заменой родителей. Трудности воспитания ребенка заставляют их посмотреть друг на друга под совершенно другим углом.

"Жизнь, как она есть": смотрите онлайн трейлер фильма

"Самое длинное путешествие", 2015

Студентка София завершает обучение в колледже и готовится к переезду в Нью-Йорк. Позже она случайно знакомится с местным чемпионом по родео – Люком. Между ними есть симпатия, но из-за совершенно разного образа жизни приходится погасить все свои чувства, однако взаимная симпатия таки побеждает.

"Самое длинное путешествие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мой любимый враг", 2021

Люси и Джошуа – карьеристы, которые работают в крупнейшем издательстве Нью-Йорка и параллельно соревнуются за должность главного редактора. Они совершенно разные, но одинаково ненавидят друг друга. Соревнование за карьерный рост достигает бескомпромиссного уровня, когда между коллегами вспыхивает страсть.

"Мой любимый враг": смотрите онлайн трейлер фильма