Не только "Наша вина": фильмы о любви, которая имеет препятствия
- В 2025 году вышла испанская романтическая драма "Наша вина", что является продолжением фильмов "Моя вина" и "Твоя вина" о запретной любви между сводными братом и сестрой, Ником и Ноа.
- Другие фильмы о любви с препятствиями включают "В метре друг от друга" о Стелле и Уилле, "Назови меня своим именем" об Элио и Оливера, и "Холодная война" о Зулу и Виктора.
В 2025 году состоялась премьера испанской романтической драмы "Наша вина". Это продолжение фильмов "Моя вина" и "Твоя вина", снятых по мотивам трилогии писательницы Мерседес Рон. Это история о запретной любви между сводными братом и сестрой, Ником и Ноа. В третьей ленте они воссоединяются после долгой разлуки.
В материале 24 Канала читайте о еще нескольких фильмах о любви, которая имеет препятствия. Если вам понравилась история о Нике и Ноа и не знаете, что посмотреть следующим, не пропустите подборку.
Тоже интересно Легендарные фильмы о любви, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни
Фильмы о любви, которая имеет препятствия
"В метре друг от друга"
Стелла и Уилл лечатся в одной клинике. У них обоих – наследственная болезнь, из-за которой главные герои не могут приближаться друг к другу, ведь любая инфекция может привести к смерти.
Всю жизнь Стелла и Уилл придерживаются правил, чтобы выжить. Когда парень и девушка встречаются, то понимают, зачем продолжать борьбу с болезнью.
"В метре друг от друга": смотрите онлайн трейлер фильма
"Назови меня своим именем"
События фильма происходят летом 1983 года на севере Италии. Элио Перлману – 17 лет, он живет в загородной вилле вместе со своими родителями. Отец парня – профессор археологии, к которому приезжает 24-летний аспирант Оливер.
Сначала Элио не полюбил Оливера, но позже между ними завязывается дружба. Впоследствии Элио начинает встречаться с девушкой, которую зовут Марсия, но чувствует, что его больше тянет к Оливеру.
"Назови меня своим именем": смотрите онлайн трейлер фильма
"Холодная война"
События фильма разворачиваются в послевоенные годы. Между певицей Зулой и композитором Виктором возникают чувства. Они могли бы стать идеальной парой, если бы не реалии времени, в котором живут.
Проходят годы, жизнь меняется. Зула и Виктор снова встречаются и понимают, что любовь не исчезла.
"Холодная война": смотрите онлайн трейлер фильма