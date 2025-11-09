В материале 24 Канала читайте о еще нескольких фильмах о любви, которая имеет препятствия. Если вам понравилась история о Нике и Ноа и не знаете, что посмотреть следующим, не пропустите подборку.

Фильмы о любви, которая имеет препятствия

"В метре друг от друга"

Стелла и Уилл лечатся в одной клинике. У них обоих – наследственная болезнь, из-за которой главные герои не могут приближаться друг к другу, ведь любая инфекция может привести к смерти.

Всю жизнь Стелла и Уилл придерживаются правил, чтобы выжить. Когда парень и девушка встречаются, то понимают, зачем продолжать борьбу с болезнью.

"В метре друг от друга": смотрите онлайн трейлер фильма

"Назови меня своим именем"

События фильма происходят летом 1983 года на севере Италии. Элио Перлману – 17 лет, он живет в загородной вилле вместе со своими родителями. Отец парня – профессор археологии, к которому приезжает 24-летний аспирант Оливер.

Сначала Элио не полюбил Оливера, но позже между ними завязывается дружба. Впоследствии Элио начинает встречаться с девушкой, которую зовут Марсия, но чувствует, что его больше тянет к Оливеру.

"Назови меня своим именем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Холодная война"

События фильма разворачиваются в послевоенные годы. Между певицей Зулой и композитором Виктором возникают чувства. Они могли бы стать идеальной парой, если бы не реалии времени, в котором живут.

Проходят годы, жизнь меняется. Зула и Виктор снова встречаются и понимают, что любовь не исчезла.

"Холодная война": смотрите онлайн трейлер фильма