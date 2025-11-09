У матеріалі 24 Каналу читайте про ще кілька фільмів про кохання, яке має перешкоди. Якщо вам сподобалась історія про Ніка і Ноа та не знаєте, що подивитися наступним, не пропустіть добірку.

Теж цікаво Легендарні фільми про кохання, які варто подивитися хоча б раз у житті

Фільми про кохання, яке має перешкоди

"За п'ять кроків до кохання"

Стелла та Вілл лікуються в одній клініці. В них обидвох – спадкова хвороба, через яку головні герої не можуть наближатися одне до одного, адже будь-яка інфекція може призвести до смерті.

Усе життя Стелла та Вілл дотримуються правил, аби вижити. Коли хлопець і дівчина зустрічаються, то розуміють, навіщо продовжувати боротьбу з хворобою.

"За п'ять кроків до кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Назви мене своїм ім'ям"

Події фільму відбуваються влітку 1983 року на півночі Італії. Еліо Перлману – 17 років, він живе в заміській віллі разом зі своїми батьками. Батько хлопця – професор археології, до якого приїжджає 24-річний аспірант Олівер.

Спершу Еліо не злюбив Олівера, та пізніше між ними зав'язується дружба. Згодом Еліо починає зустрічатися з дівчиною, яку звати Марсія, але відчуває, що його більше тягне до Олівера.

"Назви мене своїм ім'ям": дивіться онлайн трейлер фільму

"Холодна війна"

Події фільму розгортаються у повоєнні роки. Між співачкою Зулою та композитором Віктором виникають почуття. Вони могли б стати ідеальною парою, якби не реалії часу, в якому живуть.

Проходять роки, життя змінюється. Зула та Віктор знову зустрічаються і розуміють, що кохання не зникло.

"Холодна війна": дивіться онлайн трейлер фільму