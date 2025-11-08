На сайті 24 Каналу згадуємо культові стрічки про кохання, які треба обов'язково подивитись.

"Привид", 1990

Після трагічної загибелі Сема його душа не може покинути світ – він лишається поруч зі своєю коханою Моллі, щоб захистити її від потенційної загрози. За допомогою ексцентричного медіума він намагається попередити дівчину про небезпеку навіть після своєї смерті.

"Привид": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поки ти спав", 1995

Самотня працівниця метрополітену закохується у чоловіка, якого щодня бачить на станції, а коли той потрапляє в кому, його родина приймає її за наречену. І поки всі вважають дівчину "майбутньою невісткою", вона несподівано закохується… в його брата.

"Поки ти спав": дивіться онлайн трейлер фільму

"Між небом і землею", 2005

Після переїзду у нову квартиру чоловік виявляє, що в ній живе жінка – але вона немов фантом. Він намагається зрозуміти, хто вона, та чому її не бачить ніхто, крім нього. Між героями з'являється особливий зв'язок, який виходить за межі реальності.

"Між небом і землею": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будинок біля озера", 2006

Двоє самотніх людей, які живуть у різних часових вимірах, раптом починають листуватися через поштову скриньку в одному старому будинку на березі озера. Вони закохуються, не маючи змоги зустрітися в одному часовому просторі, і шукають спосіб подолати цю відстань.

"Будинок біля озера": дивіться онлайн трейлер фільму

