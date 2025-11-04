Пропонуємо повернутися на кілька років назад та пригадати, які фільми були одними з найкращих у 2018 році. Деякі з них мають шанс стати класикою, пише 24 Канал.

"Рома"

Це історія про покоївку, яка працює у звичайній родині середнього класу на початку 1970-х років у Мехіко. Батько рідко буває вдома, а мати виховує чотирьох дітей. Долю сім'ї переламують студентські заворушення. Це витвір мистецтва, створений у чорно-білому кольорі, що отримав Оскар за найкращу режисуру та найкращу операторську роботу.

"Фаворитка"

Блискуча історична драма розповідає про загадкову королеву Анну Стюарт, за чиї теплі почуття борються леді Сара та Ебігейл. Врешті Сара стає фавориткою королеви, але їй цього мало, адже в неї серйозні політичні амбіції. Події відбуваються у королівському дворі, де повно обману та підступності. Фільм приніс Олівії Колман перемогу на Оскарі.

"Холодна війна"

В основі сюжету – події, що відбувалися на тлі холодної війни 1950-х років у Польщі, Німеччині, Югославії та Парижі. Піаніст Віктор та молода танцівниця Зула знайомляться та зав'язують стосунки. Але все йде проти них: вони люди різного походження, темпераментів і менталітету. Це історія кохання, для якого немає нічого неможливого.

"Витоки Реформатства"

Це історія настоятеля Ернста Толлера, який опиняється у психологічній кризі після втрати сина та зустрічі з молодою парою. Фільм вважається одним з найбільш недооцінених, адже через невеликий бюджет пройшов повз увагу глядачів. Та насправді це захоплива історія, що була номінована на Оскар.

"Чорний куклукскланівець"

Події фільму відбуваються у 1979 році. Афроамериканський поліцейський Рон Столворт з Колорадо проникає у місцеве угрупування ку-клукс-клану. Йому настільки вдається втертися в довіру нових друзів, що йому пропонують стати лідером одного з відділень клану.

