Грязные игры политиков: 5 легендарных лент о темной стороне политических кампаний

Накануне громкой премьеры комедийного байопика, посвященного одиозному Дональду Трампу, вспоминаем лучшие ленты, раскрывающие закулисье политических игр. Уже с 17 октября на украинских больших экранах появится остросатирическая лента о самом контраверсионном политике современности Дональде Трампе.

На Кино 24 мы подготовили для вас список пяти лучших лент, которые исследуют темную сторону политических кампаний. Эти фильмы отражают сложные и часто коварные аспекты политической игры, показывая, как власть, манипуляции и моральные компромиссы могут влиять на общество и личные жизни людей.

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Легендарные ленты о темной стороне политических кампаний

"Ученик. История Трампа"

Фильм показывает его первые шаги в большом бизнесе, которые он сделал с помощью скандального адвоката Роя Кона. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале.

Срежиссировал фильм Али Аббаси – скандинавский режиссер иранского происхождения, известный своими лентами "Шелли" и "На границе миров". Его предыдущие работы также касались острых тем, из-за чего были запрещены в Иране и России.

Дональда Трампа играет Себастиан Стэн (франшиза "Мстители", "Я, Тоня"), демонстрируя невероятное перевоплощение. Тандем учителя и ученика дополняет блестяще ироничный Джереми Стронг ("Джентльмены", "Наследники"), в роли Роя Кона. Номинантка на премию Оскар Мария Бакалова ("Борат 2", "Стражи Галактики 3") появится в роли Иваны Трамп.

Сюжет ленты разворачивается в Нью-Йорке 70-80-х годов прошлого века. Дональд – амбициозный сын "короля трущоб" Фрэнка Трампа, нанимает одиозного адвоката Роя Кона (Джереми Стронг). Молодой Трамп хочет не только спасти империю отца, но и построить собственную. И мистер Кон научит своего ученика "главным принципам" политической жизни: атакуй, ничего не признавай и всегда побеждай, любой ценой.

"Ученик. История Трампа": смотрите онлайн трейлер фильма

"Наш бренд – кризис"

На эту киноленту ее режиссера вдохновил одноименный документальный фильм, отснятый Рэйчел Бойтон и посвященный событиям президентских выборов в Боливии в 2002 году. На главную роль Дэвид Гордон Грин позвал непревзойденную Сандру Буллок. В ленте режиссеру удалось гармонично совместить сразу два жанра – драму и комедию.

История рассказывает о команде американских политтехнологов, которые переходят на политическую сцену Боливии. Главная героиня Джейн Бодин (Сандра Буллок) является опытным политическим консультантом, а в Боливии она принимает вызов своего уже давнего конкурента. Джейн использует острые маркетинговые стратегии, чтобы помочь своему клиенту занять пост президента Боливии. В то же время героине приходится исправлять последствия непутевой работы предыдущих политтехнологов.

Фильм раскрывает темные политические игры, полные коррупции, подкупа и интриг. А его героям приходится раз за разом применять нестандартные решения в решении проблем.

"Наш бренд – кризис": смотрите онлайн трейлер фильма

"Хвост крутит собакой"

Комедийная драма является экранизацией романа "Американский герой" писателя Ларри Байнгарта. А среди ее продюсеров, а также исполнителем одной из ролей, был Роберт де Ниро. Уже на вторую неделю проката "Хвост крутит собакой" занял четвертое место среди всех тогдашних премьер.

По сюжету, незадолго до президентских выборов в СМИ проникает информация о сексуальных домогательствах действующего президента к нелегальной эмигрантке прямо в стенах Белого Дома. Специалист по внештатным ситуациям Конрад Брин должен организовать PR-кампанию, которая отвлекла бы внимание общественности от секс-скандала. Для этого Брин привлекает кинопродюсера Стэнли Мотса, который решает перевести внимание возмущенных граждан на более насущную проблему – начало войны США против Албании. Конечно, война была гениальной выдумкой Стэнли Мотса, но эта затея имела достаточно непредсказуемые последствия.

Фильм имеет в основном положительные отзывы. К примеру, на Rotten Tomatos на основе оценок критиков ленту оценили в 85%. А дополнительное внимание "Хвост крутит собакой" получил после обнародования данных 1997 года, в которых говорилось о сексуальной связи Моники Левински с Биллом Клинтоном. Тогда по аналогии с фильмом, США действительно начали войну – сначала против Ирака, а затем в составе НАТО против Югославии.

"Хвост крутит собакой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Серый кардинал"

Этот напряженный политический триллер был снят в Южной Корее. Действие происходит в начале 1960-х годов. В центре сюжета оказывается талантливый политтехнолог Со Чхан-де.

Амбициозный мужчина присоединяется к команде кандидата в Национальное собрание от оппозиционной партии. Со Чхан-де удается применить гениальные стратегии, которые приводят его клиента к победе. А уже через несколько лет политик метит на президентское кресло.

Однако кандидата постигает трагедия – в его доме происходит взрыв. А главным подозреваемым становится политтехнолог Со Чхан-де, который помогал ему на пути к политическому олимпу. Отныне Со Чхан-де приходится отстаивать свое честное имя.

"Серый кардинал": смотрите онлайн трейлер фильма

"Спасибо вам за курение"

Премьера этой комедийно-драматической ленты состоялась на 30-м Международном кинофестивале в Торонто. Сам фильм является экранизацией одноименного романа Кристофера Бакли, бывшего спичрайтера Джорджа Буша-старшего и редактора ряда авторитетных изданий. После выхода фильм был номинирован двумя "Золотыми глобусами" и выиграл в конкурсе Independend Spirit Award за лучший киносценарий. В частности, он имеет несколько наград за лучший режиссерский дебют.

"Спасибо вам за курение": смотрите онлайн трейлер фильма

По сюжету, заядлый лоббист американской сигаретной компании Ник Нейлор делает все, чтобы продвигать сигареты в кино, ток-шоу, СМИ и тому подобное. И ему это прекрасно удается, пока статью о нем не выдает привлекательная журналистка, с которой Ник переспал и выдал этим ей все тайны своей жизни, которые и украсили страницы газеты "Вашингтон проуб". С этого момента в жизни Ника все летит кувырком, ведь статья подорвала позиции табачных компаний. А главному герою следует не только реабилитироваться, но и определиться, будет ли он продолжать пропагандировать культуру курения.

Интересно, что в "Спасибо вам за курение" нет ни одной сцены, в которой герои курили бы сигареты. Исключением стал буквально секундный сюжет с американским актером Джоном Уэйном, в котором его застрелили сразу после того, как он закурил.