Невозможно оторваться: 2 интересных фильма о расследовании убийств

Интересные детективные фильмы способны увлечь зрителя с первых минут. Ведь это возможность напрячь мозги, стать на место расследователя и самому порассуждать о том, кто мог совершить преступление и какие детали на это указывают.

Кино 24 расскажет о 2 интересных фильмах, которые рассказывают о расследовании загадочных убийств. Их стоит посмотреть тем, кто увлекается этим жанром.

Интересно Романтика и любовные приключения: посмотрите этот фильм, если вы соскучились по "Бриджертонам"

"Дело Коллини"

: 2019: Марко Кройцпайнтнер: 7.3/10

Немецкий драматический фильм рассказывает о молодом адвокате Каспара Лайнени, который получает дело об убийстве бизнесмена Ханса Майера. Его хладнокровно лишает жизни вышедший на пенсию итальянец-механик,. Он сдается полиции, но свой поступок объяснять отказывается.

Впоследствии становится известно, что адвокат был лично знаком с Майером. Он случайно находит зацепку, что приводит его к масштабному судебному скандалу.

"Дело Коллини": смотрите видео онлайн

"Простая просьба"

: 2018: Пол Фейг: 6.8/10

Сюжет американского триллера сосредоточен на отношениях двух женщин: блогера, воспитывающей сына - Стефани, и стильного директора Эмили. Они знакомятся и начинают дружить.

Однако отношения ставятся под вопрос, когда Эмили исчезает без следа и просит подругу забрать ее сына из школы. Стефани решает начать собственное расследование и разгадать загадочную тайну исчезновения женщины.

"Простая просьба": смотрите трейлер онлайн

Это два разных фильма, которые мастерски играют с эмоциями зрителей, поднимают сложные моральные вопросы и держат в напряжении до последней минуты.