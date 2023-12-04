Саундтреки зимнего вечера: 3 фильма о Рождестве и любви, которые стоит смотреть уже сейчас
В теплых лучах рождественских огоньков потрясающие истории любви расцветают на экранах. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу праздничной нежности, осматривая три фильма о Рождестве и любви.
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"Счастливого Рождества", 2019
Пока все готовятся к Рождеству, Кейт продолжает ввязываться в передряги – соглашается работать эльфом в магазине рождественских подарков. Девушка находится в депрессии, а ее лучший друг – алкоголь. Несколько раз подряд Кейт встречает одного парня – Тома. Их знакомство и общение насколько сказочно, что не верится, что это происходит на самом деле.
"Счастливого Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма
"Пара на праздник", 2020
Эта легкая комедия идеально подойдет для вечера с любимым. По сюжету двое незнакомцев постоянно отмечали все праздники наедине. Когда это надоело, решили в течение года каждый праздник отмечать вместе. Очень скоро эти платонические отношения переросли во что-то большее.
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"Незабываемое Рождество", 2022
Третьим фильмом, который предлагаем посмотреть, является премьера Линдси Логан в главной роли, которая стала одной из самых ожидаемых в 2022 году. Героиня, которую она сыграла, является избалованной наследницей настоящей империи. Из-за несчастного случая на горнолыжном курорте она теряет память и попадает на Рождество в уютный дом вдовца-неудачника и его дочери.
"Незабываемое Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма