Праздник приближается: 3 рождественских фильма на вечер для хорошего настроения

В Украину близится настоящая зима. В некоторых городах уже выпал первый снег, создающий сказочную атмосферу и ощущение приближающихся праздников. Самое время начать сезон просмотра рождественских фильмов.

24 Канал предлагает посмотреть 3 праздничных фильма, которые добавят уюта и тепла в этот холодный вечер. Это идеальный вариант для завершения выходных в кругу семьи.

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"Семья Клаусов", 2020

Маленький Жюль – ненавистник праздников. Когда его дедушка внезапно заболевает, парень узнает о волшебном наследии своей семьи и понимает, что он – единственный, кто может спасти Рождество.

"Семья Клаусов": смотрите онлайн трейлер фильма

"В духе Рождества", 2022

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Этот праздничный комедийный мюзикл точно понравится и взрослым, и малым. Эбенезер Скрудж – скупой, эгоистичный, неприятный и одинокий старик, которого накануне праздников посещают три Духа Рождества – прошлого, настоящего и будущего. Это заставляет главного героя вспомнить, как когда-то любил, увидеть, каков на самом деле сейчас и увидеть свою смерть – в одиночестве.

"В духе Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

"Незабываемое Рождество", 2022

Эта лента из Линдси Логан в главной роли стала одной из самых ожидаемых премьер 2022 года. В комедии Линдси сыграла роль избалованной наследницы, которая в канун Рождества отдыхала на горнолыжном курорте. Из-за несчастного случая девушка потеряла память и попала на праздник в уютный дом вдовца-неудачника, который сам воспитывает дочь.

"Незабываемое Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма