3 искренних фильма о выгорании и успехе, которые возвращают радость жизни

Когда культ "успешного успеха" уже начинает откровенно раздражать, меньше всего хочется смотреть глянцевые истории об идеальной жизни. По-настоящему восстановиться помогает кино, которое честно показывает кризис, признает право на усталость и позволяет просто полежать.

24 Канал подготовил подборку глубоких фильмов, которые поддержат вас в сложный момент. Они показывают жизнь без прикрас – с ее изнурительностью, одиночеством и поиском новых смыслов.

"Одержимость" (2014)

Юный барабанщик Эндрю мечтает стать большим музыкантом. Он попадает в оркестр под руководством безжалостного дирижера Теренса Флетчера. Настоящий тиран замечает талант парня и начинает выжимать из него все силы, доводя до предела психологического и физического истощения. Эндрю репетирует до появления кровавых мозолей на пальцах, разрушает отношения с близкими и превращает свою жизнь в настоящий ад ради признания. В конце концов, это противостояние характеров перерастает в ожесточенную психологическую войну, где ценой успеха становится человеческое достоинство.

"Одержимость": смотрите трейлер фильма онлайн

"Трудности перевода" (2003)

В шумном и чуждом Токио случайно знакомятся двое совершенно одиноких американцев. Боб – некогда популярный актер, переживающий кризис среднего возраста и снимающийся в рекламе виски, а Шарлотта – молодая выпускница колледжа, которая скучает в отеле, пока ее муж-фотограф постоянно работает. Оба чувствуют себя чужими в мегаполисе, не понимают местной культуры и страдают от внутренней пустоты. Вместе они бродят по ночному городу, попадают в забавные приключения и разговаривают до утра, находя друг в друге спасительное понимание.

"Трудности перевода": смотрите трейлер фильма онлайн

"Маленькая мисс Счастье" (2006)

Семья Гуверов едва выносит друг друга. Отец не смог продать свой курс по достижению успеха, сын дал обет молчания, дядя-ученый приходит в себя после попытки самоубийства, а дедушку взяли из дома престарелых из-за невыносимого поведения. Настроение скрашивает лишь 7-летняя Олив, которая неожиданно проходит в финал детского конкурса красоты в Калифорнии. Поскольку денег на самолет нет, вся семья садится в старый микроавтобус Volkswagen и отправляется в путешествие через всю страну.

"Маленькая мисс Счастье": смотрите трейлер фильма онлайн

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