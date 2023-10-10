3 фильма, которые стоит посмотреть об арабо-израильском конфликте

В субботу, 7 октября 2023 года, в 50-ю годовщину Войны Судного дня 1973 года, террористическая организация ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") из Сектора Газа нанесла масштабный ракетный удар против Израиля. Ответ страны был решительным: впервые за полвека было объявлено военное положение, и началась военная операция "Железные мечи" против боевиков ХАМАС.

Эта продолжающаяся на протяжении многих лет война между арабами и израильтянами нашла свое отражение не только на поле боя, но и в мире искусства. Режиссеры создавали не только документальные фильмы, но и художественные полнометражные проекты, включая байопики, детективы, политические триллеры и сериалы о шпионах.

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"Ангел" / The Angel

Год: 2018

Страны: Израиль, Великобритания, Египет

Жанр: боевик, триллер, драма, биография

Режиссер: Ариэль Вромен

В ролях: Марван Кензари, Ханна Уэр, Цахи Алеви, Сесон Габаи и другие.

"Ангел" – израильский шпионский триллер и экранизация популярной научно-популярной книги Ури Бар-Джозефа "Ангел: египетский шпион, спасший Израиль". Фильм рассказывает вымышленную историю об Ашрафе Марване с позывным "Ангелом". Он был высокопоставленным египетским чиновником, ставшим двойным агентом, сотрудничая с обеими странами и помогая урегулировать ситуацию и достичь мира между ними.

Известно, что режиссер фильма Ариэль Вромен живет в США, но в свое время воевал в израильской армии.

"Ангел": смотрите онлайн трейлер фильма

"Голда. Судный день" / Golda

Год: 2022

Страны: Великобритания, США

Жанр: драма, биография, военный

Режиссер: Гай Наттов

В ролях: Хеллен Миррен, Лив Шрайбер, Камиль Коттен, Эд Стопард.

События фильма "Голда. Судный день" происходят в 1973 году, когда продолжается Война Судного дня - Египет, Сирия и Иордания объединили свои усилия, чтобы атаковать Израиль и вернуть мусульманские территории. Израиль оказался в ситуации с врагами, которые были в семь раз больше в численном отношении. Страна возложилась на помощь своих союзников.

Практически весь фильм "Голда. Судный день" – это биографическая драма, в которой главную роль исполнила Голда Меир, уроженка Киева и первая женщина-премьер-министр Израиля. Она становится символом будущего, не опасаясь собственной гибели.

"Голда. Судный день": смотрите онлайн трейлер фильма

"Атака" / The Attack

Год: 2012

Страны: Ливан, Франция, Катар, Бельгия, Египет.

Жанр: драма, криминал, военный

Режиссер: Зиад Дуэри

В ролях: Али Сулиман, Реймонд Амсалем, Евгения Додина, Двор Бенедек

Эта история объединяет два жанра: политический триллер и роман о любви. У успешного израильского хирурга Амина Джаффари было все, что нужно: высокий профессиональный статус, гармоничная семейная жизнь с любящей женой Зихам и многочисленными друзьями.

Однако все стало гораздо хуже, когда полиция сообщила ему, что террористический взрыв в ресторане, в результате которого погибли 17 человек, включая 11 детей, был организован его супругой. Пытаясь разобраться, что заставило ее совершить такой ужасный акт, Амин отправляется в Палестинскую автономию, чтобы встретиться с родственниками и друзьями Зихам.

Интересно, что режиссер, который, кстати, арабского происхождения, создавал этот фильм для того, чтобы исследовать корни израильско-палестинского конфликта. Он пытался показать, как гражданские граждане с обеих сторон относились к своему "врагу", и как вопрос мести во имя семьи или чести может превратить людей в преступников из-за пропаганды.

"Атака": смотрите онлайн трейлер фильма