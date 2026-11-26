24 Канал подготовил подборку фильмов на вечер, в которой за красивыми картинками скрываются опасные амбиции, психологические манипуляции и человеческие слабости. И, к счастью, для просмотра не придется рисковать собственными деньгами.

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"Казино", 1995

Жанр: криминальная драма

IMDb: 8,2

Сэм Ротштейн получает от мафии задание управлять роскошным казино в Лас-Вегасе. Дела идут великолепно, деньги текут рекой, а жизнь напоминает бесконечную вечеринку. Однако появление старого друга Ники и роковой красавицы Джинджер постепенно превращает его империю в настоящее поле боя.

Почему стоит посмотреть: Мартин Скорсезе, Роберт Де Ниро, Шэрон Стоун и Джо Пеши – уже достаточно весомые аргументы. Добавьте сюда роскошную эстетику Лас-Вегаса 1970-х, криминальные интриги и историю о том, как жадность разрушает даже самые прибыльные империи.



"Казино": смотреть трейлер

"Шулеры", 1998

Жанр: криминальная драма

IMDb: 7,3



Майк Макдермотт – талантливый игрок в покер, который после серьезного проигрыша решает покончить с азартными играми и сосредоточиться на учебе. Однако из тюрьмы выходит его давний друг, у которого есть незаурядный талант наживать проблемы. Чтобы помочь приятелю расплатиться с долгами, Майк возвращается в мир подпольных покерных клубов.

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Почему стоит посмотреть: молодые Мэтт Деймон и Эдвард Нортон, колоритная атмосфера Нью-Йорка 1990-х и психологическое противостояние, в котором один взгляд говорит больше, чем несколько страниц диалогов.

"Шулеры": смотреть трейлер

"Игра Молли", 2017

Жанр: биографическая драма, криминал

IMDb: 7,4



После завершения спортивной карьеры Молли Блум попадает в мир подпольных покерных клубов. Впоследствии она организует собственные закрытые игры, гостями которых становятся голливудские знаменитости, миллионеры и влиятельные бизнесмены. Казалось бы, идеальная карьера, если бы к списку заинтересованных в ее деятельности людей не присоединились агенты ФБР.

Почему стоит посмотреть: невероятно харизматичная Джессика Честейн, острые диалоги Аарона Соркина, роскошная атмосфера и реальная история, которая местами звучит невероятнее любого голливудского сценария.

"Игра Молли": смотреть трейлер

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