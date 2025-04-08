Для страстного вечера: 3 романтических фильма об отношениях, где женщина старше мужчины

Роман между партнерами с большой разницей в возрасте не является новинкой ни в кино, ни в реальности. Но отношения взрослых женщин с молодыми мужчинами привлекает все больше внимания, чем любые другие модели отношений.

С появлением новых фильмов на эту тему, например ""Хорошая плохая девочка", тема разницы в возрасте в отношениях снова активно обсуждается в сети. Поэтому Кино 24 расскажет о романтических и страстных фильмах об отношениях старших женщин и юных мужчин.

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"Выпускник" (1967)

В центре сюжета – юный Бенджамин, который после обучения в колледже возвращается домой. Там он знакомится со значительно старшей миссис Робинсон, которая начинает испытывать к парню симпатию. У них завязывается тайный роман, но вдруг Бенджамин влюбляется в дочь миссис Робинсон. Теперь женщина хочет помешать этим отношениям.

Это один из самых известных фильмов с тропом "старшая женщина – младший мужчина", повлиявший на дальнейшие ленты этого жанра. Здесь есть над чем подумать, а каждый персонаж сложный и многогранный.

"Выпускник": смотрите трейлер онлайн

"Любовь по вызову" (2022)

55-летняя учительница из Лондона Нэнси Стокс 2 года назад похоронила мужа и теперь находится на пенсии. Она жалеет, что за годы супружеской жизни так и не получила удовольствия от секса. Поэтому однажды решается воспользоваться услугами "мужчины по вызову". Так Нэнси знакомится с Лео, который возвращает ей чувство молодости и привлекательности.

Разница в возрасте в этом фильме показывает различия в поколениях и то, как это влияет на восприятие людьми интимности. В ленте много исследования тела, глубоких разговоров и откровенности. Зритель чувствует, будто переживает с героями их путь.

"Любовь по вызову": смотрите трейлер онлайн

"Без обид" (2023)

32-летней Мэдди срочно надо найти подработку – она не уплатила налоги за дом, а ее авто конфисковали. Как-то женщина видит объявление, где в обмен на автомобиль предложили отношения с 19-летним интровертом. После встречи с его родителями Мэдди согласилась на нестандартную "работу" и отправилась на встречу с застенчивым юношей.

В этом фильме не такая заметная разница в возрасте между главными героями. Здесь больше деталей к тому, как им удалось установить настоящую связь несмотря на иные характеры, взгляды, и в конце концов, год рождения. Дженнифер Лоуренс показала в этой картине весь свой шарм и харизму.

"Без обид": смотрите трейлер онлайн

Поклонникам сюжетной линии, где женщина старше мужчины, также можно обратить внимание на такие новые фильмы с этим тропом: