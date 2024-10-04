Их стоит посмотреть: 5 самых ожидаемых фильмов октября 2024 года

Новый фильм о Джокере, ужастик с Деми Мур – это лишь небольшой перечень лент, которые выйдут в октябре. Именно на эти ленты больше всего ожидают киноманы в этом месяце.

В октябре мы любим смотреть жуткие и загадочные фильмы, ведь осенний период больше всего ассоциируется с Хэллоуином. Но среди премьер месяца не только хоррор. В материале Кино 24 – одни из самых ожидаемых фильмов октября 2024.

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"Джокер: Безумие на двоих"

Премьера: 3 октября

Это продолжение истории безумца Артура Флека. По сюжету, он попадает в психиатрическую больницу, где встречает доктора Гарлин Квинзель, роль которой исполнила Леди Гага. Психиатр сначала занимается лечением Артура, а потом безумно в него влюбляется.

Долгожданное продолжение фильма о Джокере пока вызывает неоднозначные реакции среди критиков и зрителей. Ленту стоит посмотреть, чтобы составить собственное впечатление.

"Джокер: Безумие на двоих": смотрите трейлер онлайн

"Субстанция"

Премьера: 10 октября

Знаменитая Деми Мур исполнила в фильме роль Элизабет Спарк – суперзвезды кино и обладательницы Оскара, которой находят более молодую замену для ведения шоу. Женщина идет на решительный шаг и начинает принимать препарат для репликации клеток, цель которого создать лучшую версию человека. На свет появляется молодой и совершенный клон Элизабет, но у всего есть свои последствия.

"Субстанция": смотрите трейлер онлайн

"Ученик. История Трампа"

Премьера: 17 октября

События разворачиваются в Нью-Йорке во второй половине 20 века. Сын Фрэнка Трампа Дональд нанимает скандального адвоката, чтобы спасти бизнес отца и создать собственную империю. Большую роль в этом играет Рой Кон.

Команда Дональда Трампа добивалась отмены фильма, однако поправка к Конституции, касающаяся свободы слова, не дала им запретить премьеру. Критики хвалят ленту и способности актера, который исполнил главную роль.

"Ученик. История Трампа": смотрите трейлер онлайн

"Дикий робот"

Премьера: 17 октября

Волшебный анимационный фильм рассказывает о путешествии робота по имени Роз. Она попала в кораблекрушение на необитаемом острове. Теперь Роз надо научиться жить в новых условиях и наладить отношения с животными, живущих на острове. Режиссером мультфильма выступил Крис Сандерс, который работал над лентами "Как приручить дракона" и "Лило и Стич".

"Дикий робот": смотрите трейлер онлайн

"БожеВільні"

Премьера: 31 октября

События украинского фильма разворачиваются в Киеве 70-х годов. Главный герой – Андрей Довженко, который любит качественную музыку, ценит свободу и общается на украинском языке. Этого достаточно, чтобы его отправили в психбольницу и поставили вымышленный диагноз. Андрей должен сделать выбор – поддаться системе или терпеть и ожидать.

"БожеВільні": смотрите трейлер онлайн