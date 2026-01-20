Что посмотреть без света: 3 фильма для улучшения настроения

К сожалению, будничные реалии украинцев желают лучшего. Постоянные отключения света, холод в домах и тревоги очень негативно влияют на возможность качественной жизни.

В такой период трудно найти что-то, что могло бы изменить настроение или отвлечь внимание от имеющихся проблем. И все же, если у вас есть павербанки или альтернативные источники энергии, то можете на два часа окунуться в мир кино. 24 Канал подобрал легкие и интересные фильмы, которые смогут поднять настроение хотя бы на немного.

Не пропустите Турецкие сериалы, которые можно посмотреть онлайн на украинском языке

"Амели", 2001

Режиссер: Жан-Пьер Жене

Рейтинг IMDb: 8,3

Это волшебная история о застенчивой девушке Амели, которая живет в Париже и видит мир немного иначе, чем все. Она находит радость в мелочах и тайно помогает людям вокруг становиться счастливее: сводит влюбленных, возвращает потерянные воспоминания, лечит одиночество.

Параллельно Амели пытается разобраться со своими чувствами и решиться на собственную любовь.

"Амели": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отец невесты", 1991

Режиссер: Чарльз Шайер

Рейтинг IMDb: 6,6

Комедийная и очень жизненная история о папе, который... совсем не готов отпускать свою дочь замуж. Свадьба стремительно приближается, расходы растут, нервы сдают, а родительское сердце не успевает смириться с тем, что его маленькая девочка уже взрослая.

Это фильм про семью, любовь, хаос подготовки к свадьбе и то, как сложно, но важно вовремя отпускать.

"Отец невесты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семейный план", 2023

Режиссер: Саймон Селлан Джонс

Рейтинг IMDb: 6,3

На первый взгляд – идеальная семья, уютная жизнь и спокойные будни. Но есть один маленький нюанс: папа когда-то имел очень опасное прошлое. Когда оно неожиданно настигает его, герой вынужден спасать семью, скрывая правду и одновременно пытаясь не разрушить семейную идиллию.

"Семейный план": смотрите онлайн трейлер фильма

Также рассказываем о новейшей мелодраме на Netflix, которая захватила украинских зрителей.