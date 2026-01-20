Що подивитися без світла: 3 фільми для покращення настрою

На жаль, буденні реалії українців бажають кращого. Постійні відключення світла, холод в оселях і тривоги дуже негативно впливають на можливість якісного життя.

У такий період важко знайти щось, що могло б змінити настрій чи відвернути увагу від наявних проблем. Та все ж, якщо у вас є павербанки чи альтернативні джерела енергії, то можете на дві години поринути у світ кіно. 24 Канал підібрав легкі та цікаві фільми, які зможуть підняти настрій хоча б на трохи.

"Амелі", 2001

Режисер: Жан-П'єр Жене

Рейтинг IMDb: 8,3

Це чарівна історія про сором'язливу дівчину Амелі, яка живе у Парижі й бачить світ трохи інакше, ніж усі. Вона знаходить радість у дрібницях і таємно допомагає людям навколо ставати щасливішими: зводить закоханих, повертає загублені спогади, лікує самотність.

Паралельно Амелі намагається розібратися зі своїми почуттями та наважитися на власне кохання.

"Амелі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Батько нареченої", 1991

Режисер: Чарльз Шаєр

Рейтинг IMDb: 6,6

Комедійна й дуже життєва історія про тата, який… зовсім не готовий відпускати свою доньку заміж. Весілля стрімко наближається, витрати ростуть, нерви здають, а батьківське серце не встигає змиритися з тим, що його маленька дівчинка вже доросла.

Це фільм про сім’ю, любов, хаос підготовки до весілля і те, як складно, але важливо вчасно відпускати.

"Батько нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сімейний план", 2023

Режисер: Саймон Селлан Джонс

Рейтинг IMDb: 6,3

На перший погляд – ідеальна сім'я, затишне життя й спокійні будні. Але є один маленький нюанс: тато колись мав дуже небезпечне минуле. Коли воно несподівано наздоганяє його, герой змушений рятувати родину, приховуючи правду і водночас намагаючись не зруйнувати сімейну ідилію.

"Сімейний план": дивіться онлайн трейлер фільму

Також розповідаємо про найновішу мелодраму на Netflix, яка захопила українських глядачів.