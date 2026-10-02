ТОП фильмов, основанных на реальных событиях, после просмотра которых захочется проверить факты

Сценаристы могут придумать что угодно, но иногда реальная жизнь смотрит на Голливуд и говорит: "Подвиньтесь, сейчас покажу, как надо". Судебная тяжба за картину стоимостью в миллионы, золотая афера и вдова, построившая империю шампанского, – и все это не просто фантазия авторов.

24 Канал собрал три фильма, основанных на реальных событиях, после просмотра которых непременно захочется зайти в Google и проверить: "Неужели это действительно было?"

"Женщина в золоте"

Год: 2015

Жанр: биографическая, историческая драма

В центре сюжета – Мария Альтман, пожилая еврейка, которая спустя десятилетия после бегства из Вены решает вернуть картины, похищенные нацистами у ее семьи. Главное сокровище – знаменитый "Портрет Адели Блох-Бауэр I" Густава Климта, известный как "Золотая Адель".

Вместе с молодым адвокатом Рэнди Шенбергом Мария вступает в юридическую борьбу с Австрией, которая совсем не горит желанием отдавать картину, что давно стала национальным символом. То есть обычная семейная ссора из-за наследства, только на кону – Климт и миллионы долларов.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет 58% положительных рецензий критиков и значительно более высокий рейтинг – 79% от зрителей. Рецензенты хвалили Хелен Миррен и Райана Рейнольдса, хотя часть критиков считала, что столь невероятную реальную историю можно было рассказать гораздо острее и драматичнее.

"Женщина в золоте": смотреть трейлер

"Мадам Клико"

Год: 2024

Жанр: историческая биографическая драма

После смерти мужа Барб-Николь Клико остается не только вдовой, но и владелицей винодельческого бизнеса, который переживает далеко не лучшие времена. Начало XIX века: женщинам заниматься бизнесом особо не рекомендуют, вокруг – войны и финансовые проблемы; короче говоря, прекрасный момент, чтобы построить мировую империю шампанского.

Барб-Николь берет управление компанией в свои руки, переживает политические и финансовые кризисы и в итоге превращает Veuve Clicquot в бренд, который знают спустя два столетия.

Что говорят критики: сейчас на Rotten Tomatoes у фильма 79% положительных рецензий. Особенно хвалят Хейли Беннетт в главной роли, атмосферу и красивую операторскую работу. В то же время часть обозревателей считает, что сценарий мог бы гораздо глубже раскрыть столь интересную историческую личность.



"Мадам Клико": смотреть трейлер

"Темные времена"

Год: 2017

Жанр: биографическая, историческая, военная драма

Действие разворачивается в мае 1940 года, когда Уинстон Черчилль только становится премьер-министром Великобритании. Немецкие войска стремительно продвигаются по Европе, Франция оказывается на грани поражения, а внутри британского правительства все громче обсуждают возможность переговоров с Гитлером.

Черчиллю приходится выбирать между мирными переговорами и продолжением борьбы – и делать это под давлением собственной партии, короля и вполне реальной угрозы вторжения. То есть первые дни на новой работе у него были немного напряженнее, чем обычное знакомство с коллегами.

Что говорят критики: обозреватели особенно восхищались перевоплощением Олдмена, называя его исполнение роли Черчилля одной из самых сильных ролей в карьере актера. В то же время некоторые критики отмечали, что фильм местами слишком прямолинейно подчеркивает свои идеи.

"Темные времена": смотреть трейлер

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