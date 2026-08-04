Если вы уже успели оценить главный кинохит сезона и ищете похожие истории, то эта подборка для вас. 24 Канал собрал увлекательные фильмы о юных героях, которые учатся скрывать свою истинную сущность и выживать в мире, где за суперсилы приходится платить высокую цену.

"Хроника" (2012)

Трое старшеклассников случайно находят в лесу загадочную подземную пещеру и после контакта с неизвестным объектом обретают телекинетические способности. Сначала друзья воспринимают это как развлечение, поэтому начинают учиться летать и двигать предметы силой мысли. Однако со временем суперспособности начинают усиливаться, а вместе с ними всплывают на поверхность и скрытые психологические проблемы и обиды ребят. Игры быстро заканчиваются, когда один из подростков теряет контроль над собой и превращает свою силу в опасное оружие против всего мира.

"Хроника": смотрите трейлер фильма онлайн

"Пипец" (2010)

Обычный старшеклассник Дэйв задумывается о том, почему в реальном мире никто не пытается стать супергероем. Заказав в интернете зеленый гидрокостюм, он выходит на улицы города под именем Пипец, чтобы защищать слабых, хотя и не обладает никакими суперспособностями. Его попытки творить добро мгновенно делают его звездой YouTube, но в то же время втягивают в опасную войну с местным криминальным авторитетом. Так Дэйв выясняет, что настоящая двойная жизнь требует довольно много жертв.

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"Пипец": смотрите трейлер фильма онлайн

"Телепорт" (2008)

Во время опасного инцидента Дэвид Райс узнает, что может мгновенно телепортироваться в любой уголок планеты. Так, он годами ведет идеальную тайную жизнь, завтракая на вершине Сфинкса в Египте и тратя украденные из банков деньги. Однако его беззаботная жизнь рушится, когда на Дэвида начинает охоту тайная организация, которая веками выслеживает и уничтожает таких, как он.

"Телепорт": смотрите трейлер фильма онлайн

"Люди Икс: Первый класс" (2011)

Сюжет фильма разворачивается вокруг молодых подростков-мутантов, которые только учатся понимать и скрывать свои уникальные способности от обычного общества. Юные Чарльз Ксавьер и Эрик Леншерр собирают первую команду одаренных юношей и девушек, чтобы научить их контролировать свои силы ради спасения человечества от глобальной войны. Героям приходится вести двойную жизнь, противостоять преследованиям со стороны окружающих и искать свое место среди людей.

"Люди Икс: Первый класс": смотрите трейлер фильма онлайн

Если же вам по душе истории о тайных личностях, но хочется еще большего напряжения, то ознакомьтесь с нашей подборкой, где мы собрали фильмы с неожиданным финалом.