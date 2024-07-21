Фильм "Дьявол носит Prada" действительно стал культовым, а его мировой прокат принес 326,7 миллиона долларов. Актеры, исполнившие главные и второстепенные роли, полюбились миллионам зрителей. Пока многие люди с нетерпением ждут продолжения ленты, редакция Кино 24 предлагает посмотреть похожие фильмы.

Кстати Если надоели люди: 3 фильма, которые стоит посмотреть интровертам

"Дом Gucci"

Год : 2021

: 2021 Жанр: криминал

Маурицио Гуччи - студент, который учится на юрфаке и унаследовал известный модный дом. Однажды на вечеринке с ним заводит общение Патриция Реджани, впоследствии молодые люди влюбляются друг в друга. Через некоторое время Маурицио предлагает Патриции выйти за него замуж, однако родители мужчины против такого решения, поскольку считают, что он выбрал очень меркантильную женщину. Сначала влюбленные живут в плохих условиях, однако впоследствии мирятся с семьей Гуччи, а Реджани завоевывает желаемое влияние. Теперь молодожены хотят получить всю власть.

"Дом Gucci": смотрите онлайн трейлер фильма

"Месть от кутюр"

Год : 2015

: 2015 Жанр: комедия/вестерн

События фильма развиваются в 1951 году, в Австралии. Тилли Даннедж не была дома двадцать пять лет и вдруг решила вернуться. Когда девушке было десять лет, на нее повесили страшное преступление – убийство одноклассника. Однако сейчас женщина невероятно изменилась, будто ничего и не было. Местным жителям не нравится успешность Тилли, а главная героиня вместе с тем борется с травмой, которая родом из детства.

"Месть от кутюр": смотрите онлайн трейлер фильма

"Завтрак у Тиффани"

Год : 1961

: 1961 Жанр: романтика/драма

В фильме показан Нью-Йорк шестидесятых годов. Холли Голайтли – содержанка, которая не имеет проблем с деньгами, а только посещает различные вечеринки. Однажды главная героиня встречает Пола Варжака – мужчину, который живет за счет женщин и работает писателем, однако сейчас переживает не лучшие времена в карьере. Когда их общение понемногу перерастает в любовь, появляется знакомый Холли – Дон, который знает много ее тайн.

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"Завтрак у Тиффани": смотрите онлайн трейлер фильма

"Модная штучка"

Год : 2015

: 2015 Жанр: комедия/романтика

Стать дизайнером – это детская мечта Кейт. Она много времени проводит в ателье, читает модные журналы и посещает модные показы, чтобы сделать собственное платье. Ни на одну работу женщину не хотят брать, ведь ее папа – владелец супермаркетов. Дело в том, что этот бизнес похищает у кутюрье фасоны, что плохо влияет на их доходы. Однако Кейт не хочет сдаваться и стремится любыми способами завоевать мир высокой моды.

"Модная штучка": смотрите онлайн трейлер фильма

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