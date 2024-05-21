3 захватывающих фильма об искусственном интеллекте

Киноленты об искусственном интеллекте всегда умеют завладеть вниманием зрителей. Суперкомпьютеры, высокотехнологичное оборудование, которые ложатся в основу фильмов об искусственном интеллекте, позволяют создателям лент креативно отходить от реальности и создавать эффектные проекты.

Кино 24 расскажет о 3 фильмах об искусственном интеллекте, которые точно вас поразят. Поэтому возьмите себе что-то вкусненького и погружайтесь в мегатехнологический мир на экране.

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"Творец"

События фильма разворачиваются в далеком 2046 году. По сюжету, наступает эпоха фантастических открытий в науке и технологиях. Благодаря развитию разнообразных технологий и искусственного интеллекта человечество стоит на пороге открытия вечной жизни. Так, главный герой Джордж Алмор – молодой ученый, который пытается добиться бессмертия для привилегированных слоев общества. Однако за этим скрыто нечто большее. На самом деле он преследует личный мотив – воскресить потерянного много лет назад любимого человека. Однажды контакт с Джорджем исчезает, после чего в исследовательский центр отправляется специальная команда, цель которой – выяснить, что на самом деле произошло в лаборатории...

"Творец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я, робот"

По сюжету, события происходят в 2035 году, где роботы стали обычным делом, которому никто не удивляется. Население привыкло, что такая техника – это удобно, потому что это дает им больше свободного времени. Люди настолько вбулись в таком мире, что и не представляют, как раньше обходились без роботов.

Однако не все видят в таких андроидах верных друзей человека. Они скорее склоняются к мысли, что, возможно, те потенциальный источник опасности. Один из таких недоверчивых – полицейский Дел Спунер. Да и сомнения героя, кажется, обоснованы. Мужчине поручают дело о гибели Альфреда Леннинга, главного конструктора роботов. Несмотря на то, что сотрудники умершего уверены, что это было самоубийство, Спунер подозревает, что мужчину убили. Более того, под подозрением у правоохранителя оказались спроектированные Леннингом роботы.

"Я, робот": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джекси"

Эта лента отличается от предыдущих, ведь это комедийный фильм, однако в нем тоже заложен глубокий смысл.

По сюжету, главный герой Фил чрезвычайно увлечен своим смартфоном. Более того, он почти сдувает пылинки с него. Так, однажды, когда мужчина установил очередное обновление, он обращает внимание, что получил неожиданный бонус. Это искусственный интеллект Джекси. С одного взгляда, казалось бы, все прекрасно, ведь главный герой не одинок и у него появляется интересный собеседник. Однако, если сначала приложение давало советы и диктовало парню собственные правила, то потом это кибертворение начало почти порабощать владельца, навязывая свои советы.

"Джекси": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы любите смотреть фильмы на такую тематику, то ленты из подборки точно придутся вам по душе. Просмотр любой из них однозначно будет отличным вариантом для того, чтобы хорошо провести вечер.