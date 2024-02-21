Чтобы поплакать и посмеяться: 5 кулинарных фильмов, которые захотите пересмотреть не раз

Приглашаем в кулинарное путешествие по миру кино. В новой подборке собрали пять увлекательных кулинарных фильмов, которые не только расскажут о вкусных блюдах, но и согреют ваши сердца.

Вместе с Кино 24 готовьтесь к смеху, слезам и приятному вечеру в компании любимых актеров. Каждая из лент заполонит ваше внимание с первого кадра.

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"Вкус свободы"

Год: 2024

Жанр: романтическая комедия

7 марта в кинотеатрах Украины состоится долгожданная премьера ленты режиссера Александра Березаня о высокой украинской кухне.

Это история о Вале, которая мечтает посвятить всю жизнь любимому делу – кулинарии. На ее пути немало препятствий, но когда ты искренне чего-то хочешь и имеешь смелость мечтать – все двери, в конце концов, открываются. Однажды Варя находит книгу Ольги Франко "Первая украинская обще-практическая кухня". И с того момента жизнь девушки в корне меняется.

Не пропустите премьеру с Ириной Кудашовой и Ирмой Витовской в главных ролях. Уверяем, вы не только сполна насладитесь этой теплой и чувственной комедией, но и захотите пересмотреть ее не раз.

"Вкус свободы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Повар на колесах"

Год: 2014

Жанр: комедия, драма

Карл Каспер работает шеф-поваром в одном из лучших ресторанов Лос-Анджелеса. Он чрезвычайно талантливый, стремится проявить все свои способности, однако на пути становится хозяин заведения – высокомерный и очень напыщенный мужчина, который заставляет готовить лишь то, что утвердил в меню. Не желая мириться с этим, Карл решается уволиться из ресторана и открыть собственное дело. Однако найти расположение жителей такого огромного города оказывается совсем не просто. Но Карл не сам, а поддержка близких доказывает, что нет ничего невозможного.

"Повар на колесах": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пряности и страсти"

Год: 2014

Жанр: комедия, драма

Следующая лента снята на основе романа Ричарда Ч. Мораиса "Путь длиной в сто шагов". Это история об эмигрантах из Индии, которые шаг за шагом движутся к успеху, пытаясь обосноваться в чужой стране. Хассан прекрасно готовит, поэтому становится совладельцем кафе, которое расположено рядом с фешенебельным рестораном "Плакучая ива", где всем руководит мадам Малори.

Сначала Малори относилась к мужчине с пренебрежением, однако потом он заставил ее восхищаться своим талантом, ведь способен воспроизвести любое блюдо индийской или французской кухни. Хассан доказал, что идеальный вкус точно не зависит от национальности или вероисповедания.

"Пряности и страсти": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту"

Год: 2009

Жанр: драма, биографический, романтический

Джули Пауэлл мечтает стать известной писательницей. Поскольку путь к успеху в этой сфере не легкий и часто разочаровывает, девушка стремится отвлечься от рутины и начинает готовить по рецептам, описанными в книге Джулии Чайлд. И об этих поварских приключениях рассказывает в личном блоге.

Вторая сюжетная линия ленты – жизнь миссис Чайлд, которая из-за службы мужа оказывается во Франции и постигает местную кухню.

Жизнь обеих женщин наполнена препятствиями и проблемами, однако это только делает их сильнее. А поддержка родных только убеждает, что они идут правильным путем.

"Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рататуй"

Год: 2007

Жанр: мультфильм

Завершаем этот кулинарный киновечер добрым мультфильмом, который любят как взрослые, так и маленькие.

Храбрый и талантливый крыса Реми живет на чердаке и обожает изысканную еду. Реми – настоящий гурман, который умело сочетает различные продукты. Когда хозяйка дома, где живет Реми, спит в кресле, он находит утешение в просмотре любимой телепрограммы и полезной книге известного кулинара. Однажды, когда Реми остается один на один со своей книгой, его обычная жизнь неожиданно превращается в настоящую сказку. Кажется, мечты начинают осуществляться.

"Рататуй": смотрите онлайн трейлер фильма