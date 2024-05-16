4 фильма о ведьмах и магии, которые отвлекут от реальности

"Гарри Поттер" – это далеко не единственный хороший фильм, рассказывающий о магии и волшебстве. Многие другие ленты перенесут вас в мир, полный сверхъестественных явлений.

В подборке Кино 24 вы найдете интересные фильмы о магии, волшебников и ведьм. Они заинтересуют с первой минуты и помогут ненадолго забыть о реальном мире.

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"Прекрасные создания"

Фэнтезийная мелодрама вышла в 2013 году, создана на основе одноименного романа. Сюжет разворачивается в маленьком городке Гатлин, куда переезжает девушка Лина.

"Прекрасные создания": смотрите трейлер онлайн

Ее понимает только мечтатель Итан, который хотел бы покинуть город. У них начались отношения, однако на пути стало многовековое проклятие, преследующее семью девушки.

"Особняк с привидениями"

Это перезапуск адаптации на основе одноименного аттракциона Уолта Диснея. Лента рассказывает о матери-одиночке Габби, которая вместе с сыном переезжают в новенький особняк.

"Особняк с привидениями": смотрите трейлер онлайн

Это место кажется им подозрительным и слишком большим, поэтому они вызывают священника. Тот собирает целую команду: в ней овдовевший ученый-неудачник, эксперт по паранормальным явлениям, ведьма и историк. Они должны уничтожить призраков вокруг.

"Фокус Покус"

События фильма разворачиваются в Салеме в 17 веке. Мальчик Теккери Бинкс пытается спасти сестру от трех ведьм: Винифред, Мэри и Сары. Ему удается помешать колдуньям, но те превращают его в черного кота.

"Фокус Покус": смотрите трейлер онлайн

Горожане расправляются с ведьмами, однако одна из них успела наложить заклятие: они воскреснут в канун Дня всех святых, когда кто-то зажжет свечу Черного пламени. Это и происходит 300 лет спустя: коварные сестры воскресают и адаптируются к новым временам. В 2022 году вышла вторая часть фильма.

"Звездная пыль"

Лента переносит зрителя в маленький английский поселок, а затем - потусторонний магический мир. Туда попадает юный Тристан в поисках упавшей звезды, которую хочет вручить капризной красавице. Звезда оказывается напуганной девушкой Ивейн, на которую охотятся три ведьмы и сыновья умирающего короля.

"Звездная пыль": смотрите трейлер онлайн

Тристан и Ивейн вынуждены бежать. Во время их опасного путешествия парень понимает, что такое настоящая любовь.