Ходячие мертвецы и выживание: 3 захватывающих фильма о зомби

Сериал "Ходячие мертвецы" является абсолютным фаворитом в своем жанре и тематике. Но если вам не хочется тратить много времени на длинные эпизоды, обратите внимание на нашу подборку фильмов о зомби.

В подборке Кино 24 мы собрали самые захватывающие фильмы о зомби, которые перенесут вас в мир ходячих мертвецов. Эти ленты захватывают напряженным сюжетом и необычной атмосферой.

К слову От них мурашки по коже: 2 жуткие фильмы о мистике

"Поезд в Пусан"

Южнокорейская лента разворачивается вокруг разведенного брокера Сок Ву и его дочери, которые живут в Сеуле вместе с бабушкой. Однажды они отправляются в Пусан, чтобы навестить маму девочки. В стране забурлил зомби-апокалипсис: оказывается, что в поезде тоже есть зараженные. Борьба за выживание происходит прямо в дороге на бешеной скорости.

"Поезд в Пусан": смотрите трейлер онлайн

"Добро пожаловать в Zомбилэнд"

Фильм с довольно стандартным сценарием лент о зомби. Население Штатов вымирает, а люди превращаются в зомби. Сюжет разворачивается вокруг выживших. Один из них – это американский ботаник, который месяцами не выходил из дома и шокирован ситуацией. Находчивый юноша отправляется в путь и находит другого живого парня. К компании присоединяются еще две девушки: все они отправляются на спасение страны.

"Добро пожаловать в Zомбилэнд": смотрите трейлер онлайн

"Тепло наших тел"

Чума распространилась на весь мир. Теперь люди, заразившиеся ею, превратились в зомби. Они охотятся на уцелевших здоровых людей, чтобы поживиться ими. Бродя по местности, один из зомби видит девушку Джули и ее компанию. Он съедает бойфренда девушки, но саму ее оставляет в живых. Этот фильм понравится тем, кто любит более романтические и не слишком пугающие картины.

"Тепло наших тел": смотрите трейлер онлайн

Эти картины заставляют задуматься о хрупкости человеческого существования и силу духа перед лицом неизвестного. Окунитесь в незабываемое путешествие в мир выживания и борьбы за существование.