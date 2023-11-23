5 фильмов, основанных на реальных событиях, которые спасут скучный вечер

В увлекательный мир реальности можно погрузиться с помощью фильмов, основанных на реальных событиях. Эти картины не только расскажут невероятные истории, но и спасут от скуки.

От эпических приключений к незаурядным героям – эти истории гарантированно вас заинтересуют и оставят незабываемые впечатления даже после завершения просмотра. Какие фильмы стоит посмотреть уже в этот вечер – расскажет 24 Канал.

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"Голос улиц", 2015

События в фильме разворачиваются в 80-х годах. Пятеро ребят пишут музыку и тексты о своей тяжелой жизни: криминал, банды, наркотики, улицы и т.д. Поначалу они даже не догадываются, что совсем скоро смогут рассказать свою историю всему миру. Они верны пути, который выбрали, отданы друг другу и этими чувствами пропитан весь фильм. Каким будет путь группы NWA к вершине музыкального олимпа?

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"Сильнее", 2017

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Чрезвычайно проницательный биографический фильм об устойчивости и умении сражаться. Джефф Бауман влюблен в Эрин, ежегодно бегающую знаменитый бостонский марафон. Джефф не разделял восторг любимой, только после расставания пошел поддержать ее на трассе. И на этот раз стал роковым для парня.

Это был 2013 год. Джефф стоял у финиша с плакатом в поддержку Эрин и оказался слишком близко к эпицентру теракта. Тогда пострадали и погибли многие люди, среди которых был и Бауман. В результате взрывов он потерял обе ноги.

"Сильнее": смотрите онлайн трейлер фильма

"Святая Джуди", 2018

Эта биографическая драма будет держать в напряжении с первых минут. Главной героиней является легендарная адвокат Джуди Вуд, которая начинала карьеру с общественного защитника, а впоследствии получила признание и высокооплачиваемую работу в Лос-Анджелесе. Там она занялась иммиграционными делами и смогла изменить судьбы многих женщин-эмигранток.

"Святая Джуди": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приговор", 2018

Еще одна драматическая история, основанная на реальных событиях. Жака Вигье обвиняют в убийстве жены, однако впоследствии судья возобновляет дело, дающее мужчине шанс на освобождение. Единственной поддержкой для Жака является его знакомая Нора. Она была в зале суда во время рассмотрения дела и долгие десять лет, пока продолжалось расследование, верила в его невиновность.

Чтобы доказать, что вины Жака нет, девушка устраивает собственное расследование. Что ей удастся узнать и как это повлияет на судьбу Вигье?

"Приговор": смотрите онлайн трейлер фильма

"Сопротивление", 2020

Последней в этой подборке будет военная драма – история знаменитого французского актера-мима Марселя Марсо, потерявшего большинство родственников в Освенциме. Парень присоединяется к Сопротивлению и противостоит нацистам. Девушка Эмма, в которую он безумно влюблен, вдохновляет его помогать детям, чьих родителей убили нацисты. Марсель обладает талантом пантомимы и находит безупречное применение для него – пантомима становится утешением для маленьких сирот.

Чрезвычайно трогательная история о борьбе со злом, человечности и силе творчества точно спасет этот холодный осенний вечер.

"Сопротивление": смотрите онлайн трейлер фильма