Едва ли не все проекты, в которых снимался актер, получают огромные отзывы от кинолюбителей. В материале Кино 24 смотрите список лент с Робертом Дауни-младшим, которые точно стоит посмотреть всем поклонникам его творчества.

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Фильмы с Робертом Дауни-младшим

"Мстители"

Рейтинг IMDb: 8.0

"Мстители" – это фильм режиссера Джосса Уидона, снятый по мотивам одноименного комикса от Marvel Comics об этой команде супергероев.

Под командованием Капитана Америки в войну с захватчиком вступают Железный Человек, Тор, Невероятный Халк, Соколиный Глаз и Черная Вдова.

"Мстители": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шерлок Холмс"

Рейтинг IMDb: 7.9

Самый величественный детектив в истории, Шерлок Холмс, вместе со своим постоянным спутником Ватсоном, сталкиваются с врагом, требующим большого физического и интеллектуального мастерства, поскольку этот враг представляет угрозу для всего Лондона.

"Шерлок Холмс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Судья"

Рейтинг IMDb: 7.8

Генри Палмер – это уважаемый адвокат, который всегда доводит дела своих клиентов до конца. Однако эта защита стоит далеко не дешево.

Когда его мать умерла, он взял отпуск и поехал на похороны. Его родной город встретил его совсем неприветливо. Отец Генри, уважаемый городской судья, подозревается в убийстве. Палмеру не остается ничего другого, как взять ситуацию под свой контроль, но это будет непросто.

Пожилой Палмер – это жесткий и бескомпромиссный человек. Чтобы помочь отцу, Генри решает преодолеть свою гордость, потому что дело обещает быть сложным.

"Судья": смотрите онлайн трейлер фильма

Наслаждайтесь качественными фильмами с лучшими мировыми актерами, среди которых выдающийся Роберт Дауни-младший. В этом году актера отметили премией Оскар за впечатляющую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер", который, кстати, также абсолютно стоит вашего внимания!