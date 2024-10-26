5 недооцененных фильмов с Анджелиной Джоли, которые вы должны увидеть

Анджелина Джоли – выдающаяся актриса, которая завоевала место в сердцах зрителей во всем мире благодаря своему таланту. Ее первым большим прорывом стала роль Лизы Роу в фильме "Прерванная жизнь" – за нее она получила Оскар в 1999 году. С тех пор она снялась в нескольких блокбастерах, которые тоже сделали ее популярной.

В знаковой фильмографии Анджелины Джоли есть ленты, о которых говорят недостаточно часто из-за ее других знаменитых ролей. Но именно в этих недооцененных фильмах можно лучше узнать весь актерский талант Джоли и понять, почему она – одна из самых известных актрис Голливуда.

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"Ее сердце"

Биографическая драма рассказывает о жизни и смерти журналиста Дэниала Перла, которого похитили сторонники Омара Шейха в 2002 году. Анджелина Джоли сыграла в фильме роль Марианы Перл – журналистки и жены Дэниела. Она делает попытки выйти на след похитителей, хотя сама находится на 6 месяце беременности.



Анджелина Джоли в кино / Кадр из фильма

Анджелина Джоли точно передала борьбу героини за справедливость и ее решимость. Она смогла почувствовать все переживания Марианы и передать их на экране.

"Те, кто желают моей смерти"

Фильм рассказывает о смоукджамперах – пожарных, прыгающих с парашютов в эпицентр пожара в лесу и укрощают огонь. Ханна, которая когда-то была смоукджамперкой, винит себя в гибели коллег, поэтому сейчас работает только в смотровой башне. Но вдруг она видит раненого мальчика, за которым охотятся киллеры. Ханна решает помочь ему, ведь как никто умеет выживать в лесу.



Анджелина Джоли в кино / Кадр из фильма

Лента вышла в разгар пандемии коронавируса, поэтому не получила достаточного внимания. Хотя это один из самых захватывающих фильмов с Анджелиной Джоли за последние годы.

"Жизнь или что-то такое"

Ленни Кэрриган – популярная тележурналистка на одном из крупнейших каналов страны. Однажды городской сумасшедший предрекает ей смерть, что случится через неделю. Его предыдущие предсказания сбылись, поэтому девушка волнуется за свою жизнь. Ее коллега-оператор приходит на помощь.



Анджелина Джоли в кино / Кадр из фильма

В этом фильме Анджелина Джоли исполнила главную роль. Привлекает внимание не только ее образ и харизма, но и то, как в ленте соединился юмор и серьезные философские темы.

"Джиа"

Основой сюжета фильма является жизнь знаменитой модели Джии Марии Каранджи. Ее первая скандальная фотосессия, где девушка появилась голой, стала известной на весь мир. В ленте также показали отношения Джии с подругой Линдой. Джия боролась с зависимостью, впоследствии у нее диагностировали СПИД. Девушка умерла в 26 лет.



Анджелина Джоли в кино / Кадр из фильма

Анджелина Джоли долгое время не хотела браться за роль Джии, потому что жизнь модели напоминала ее собственную судьбу. И все же она согласилась, и этот фильм считается одним из лучших в карьере актрисы. Эта роль принесла ей награду "Золотой глобус".

"Итальянские любовники"

Романтическая комедия – это своеобразная экранизация "Ромео и Джульетты" о двух семьях, живущих в итальянском квартале Нью-Йорка. Они являются конкурентами в ресторанном бизнесе, а в какой-то момент между ними вспыхивает война. Между тем дети из этих семей, Джина и Розарио, влюбляются друг в друга.

Анджелина Джоли в кино / Кадр из фильма

Это одна из самых веселых попыток экранизировать трагедию Шекспира. Однако здесь немало стереотипов об итальянских семьях, что может показаться неуместным современному зрителю. Хотя роль Анджелины Джоли здесь небольшая (она сыграла Джину), актриса все равно с ней справилась.