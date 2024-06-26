Для теплых киновечеров: фильмы и сериалы, которые надо посмотреть уже этим летом

Лето – замечательное время года не только для прогулок и путешествий, но и для просмотра фильмов и сериалов. На такой вид отдыха наконец появляется немного больше времени.

Украинская актриса Наталья Денисенко в разговоре с журналисткой 24 Канала поделилась подборкой лент, которые можно посмотреть летними днями и вечерами. Поэтому готовьте попкорн или другие вкусности, чтобы хорошо провести время.

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"Великая красота" (2013)

Режиссер: Паоло Соррентино

События фильма происходят в Риме. Джеп Гамбарделл – писатель и журналист, которому вскоре исполняется 65 лет. Мужчина решает исследовать город и посмотреть, как он изменился. Джеп действительно замечает, что Рим стал более современным, а также понимает, что его обыденность теперь слишком пассивна.

"Великая красота": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пятый элемент" (1997)

Режиссер: Люк Бессон

Двери между различными измерениями открываются каждые пять тысяч лет. Именно в это время начинают проникать темные силы, чтобы разрушить покой. В XXIII веке таксист Корбен Даллас, проживающий в Нью-Йорке, должен спасти мир от зла. Для этого мужчине нужно соединить четыре элемента: стихии земли, огня, воды и воздуха, а также добавить пятый, что является тайным.

"Пятый элемент": смотрите онлайн трейлер фильма

"Викинги" (2013)

Режиссер: Майкл Хёрст

Майкл Хёрст Количество сезонов: 6

6 Количество серий: 89

В сериале рассказывается о Рагнаре Лотброке – мужчине, который в те времена был настоящим героем. Зрители также знакомятся с его племенем викингов и семьей. Воин ничего не боится и стремится, чтобы все поклонялись скандинавским богам. Легенда, кроме того, утверждает, что Рагнар – потомок бога войны и воинов, который называется Один. Сериал понравится любителям прошлых эпох.

"Викинги": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте фильм или сериал, который сможете посмотреть уже этим летом. Обратите внимание на рекомендации любимицы украинцев Наталки Денисенко.